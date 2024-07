Zukunft der Elektrotechnik

Die Hottgenroth Gruppe lädt zu ihrer Online-Messe „Hottgenroth Digital“ am 12. September ein. Über einen Tag dreht sich alles um neuste Software-Entwicklungen für die Elektrobranche. Besucher der kostenfreien Online-Veranstaltung erhalten von 9 bis 16 Uhr Einblicke und Wissen aus erster Hand. So können sich Teilnehmer u. a. über die Software „Hott-KI“ informieren, die mittels künstlicher Intelligenz (KI) anhand von Grundrissbildern automatisiert 2D und 3D-Etagenmodelle erstellt. Für den Fall, dass kein Grundriss vorhanden sein sollte, gibt es noch eine weitere Möglichkeit, um zu einem schnellen Aufmaß zu gelangen. Hierfür wird ein Raumscanner mit neuster Lasermesstechnik vorgestellt, welche im Verlauf der Veranstaltung vorgestellt wird.

Als neuer E-Markenpartner des ZVEH erweitert die Hottgenroth Gruppe ihr Portfolio um Software für die Elektrobranche. Deren „E-Toolbox“ hilft in Verbindung mit der Leanconnect Schnittstelle, effizienter arbeiten zu können und enthält eine passende Stückliste für das E-Handwerk. Patric Rack, im Vertrieb der Hottgenroth Gruppe, berichtet von seinen Erfahrungen: „Als gelernter Handwerksmeister in der Elektrotechnik weiß ich über die Wichtigkeit der digitalen Projektplanung. So können z. B. Elektroinstallationen mit dem ETU-Planer E schnell geplant und rechtssicher dokumentiert werden. Mengen werden mit wenigen Mausklicks automatisch ermittelt und an die kaufmännische Lösung übergeben. Die Angebots- und Rechnungsstellung ist somit im Handumdrehen erledigt. Außerdem unterstützen Mobile Apps bei der Projektorganisation vor Ort, aber z. B. auch bei der Zeiterfassung der Außendienstmitarbeiter.“

Mit Vertr.-Prof. Lars Klitzke gibt ein externer Experte Einblicke in die Entwicklungen im Bereich der Wärmepumpen und Photovoltaik. Der Vertretungsprofessor von der Hochschule Mainz und Mitgründer des Weiterbildungsinstituts WINaBa zeigt in seinem Vortrag Wege zum klimaneutralen Gebäudebestand auf und erklärt, wie sich LowTech und Digitalisierung in KI integrieren lassen. Neben diesen Programmhighlights stehen die Bürodigitalisierung, verschiedenste Schulungsmöglichkeiten, hilfreiche Apps und vieles mehr auf dem Programm. Die Teilnehmer haben zudem die Chance, sich mit Experten aus der Branche zu vernetzten und Bildungspunkte zu sichern. Die Anmeldung ist über die Webseite des Veranstalters möglich.