„Woche der Wärmepumpe" vom 4. bis 10. November 2024

Am 4. September fand im BMWK das Auftakttreffen mit allen Beteiligten statt. Neben der dena sind rund 40 Akteure an der Planung und Umsetzung sowie rund 30 regionale Veranstalter an der „Woche der Wärmepumpe“ beteiligt. Geplant sind in der Woche vom 4. bis 10. November mehr als 300 Veranstaltungsformate in 75 Landkreisen. Dies sind Vorträge, interaktive Ausstellungen, Best-Practice-Beispiele zu Rahmenbedingungen und Möglichkeiten eines Wärmepumpen-Einbaus und den Heizungs-Austausch mit Expertinnen und Experten. Vom 4. Bis 10. November findet die bundesweite Veranstaltungsreihe „Woche der Wärmepumpe“ statt.

Dr. Philip Nimmermann, Staatssekretär im BMWK, betonte bei der heutigen Auftaktveranstaltung: „Bei der Woche der Wärmepumpe, […] können sich Bürgerinnen und Bürger in ihrer Region zuverlässig und umfassend zu Wärmepumpen und zur Wärmewende informieren. Wichtig ist uns, dass die Menschen vor Ort direkt hilfreiche praktische Informations- und Beratungsangebote - auch zu den lokalen Gegebenheiten - erhalten. Denn die Energiewende ist komplex; sie braucht breite Mitwirkung und Vertrauen, um erfolgreich zu sein.“

Regional zugeschnittene Informationsangebote

Umgesetzt wird die Woche der Wärmepumpe von einem Bündnis aus rund 30 lokalen sowie regionalen Agenturen und Institutionen. Die Informationsangebote sind auf die jeweilige Region zugeschnitten, beispielsweise in Bezug auf die Genehmigungspraxis und Förderbedingungen. Zudem können im Rahmen der Woche der Wärmepumpe auf dem „Marktplatz der regionalen Energieexperten“ rund um das Thema Wärmeversorgung und Wärmepumpen neue Netzwerke geknüpft werden.

Weitere Informationen zur „Woche der Wärmepumpe“ finden Sie hier.