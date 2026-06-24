Weltgrößte Solaranlage auf Stadiondach von Borussia Dortmund

Sechs Monate nach ihrer Inbetriebnahme entwickelt sich die weltweit größte Photovoltaikanlage auf einem Stadiondach zu einem der sichtbarsten Symbole für erneuerbare Energien im internationalen Sport. Auf dem Dach des Signal Iduna Park, der Heimspielstätte des Bundesligisten Borussia Dortmund, setzt das Projekt neue Maßstäbe für nachhaltige Energieversorgung im Profifußball.

Die offiziell als weltweit größte Solaranlage auf einem Stadiondach anerkannte Installation im Signal Iduna Park zählt zu den sichtbarsten Symbolen für erneuerbare Energien im internationalen Sport.

Bild: Borussia Dortmund Die offiziell als weltweit größte Solaranlage auf einem Stadiondach anerkannte Installation im Signal Iduna Park zählt zu den sichtbarsten Symbolen für erneuerbare Energien im internationalen Sport. Bild: Borussia Dortmund

Die seit Dezember 2025 vollständig in Betrieb befindliche Anlage ersetzt ein früheres System, welches den steigenden Energieanforderungen des Vereins nicht mehr gerecht werden konnte. Die Modernisierung ist Teil der umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie von Borussia Dortmund und unterstützt das Ziel, den Stadionbetrieb langfristig durch großflächige saubere Energieerzeugung zukunftssicher aufzustellen.

„Für uns war dieses Projekt der nächste konsequente Schritt auf unserem Weg zu mehr Nachhaltigkeit“, sagt Florian Demnitz, Energy Manager bei Borussia Dortmund. „Wir hatten bereits eine Solaranlage auf dem Dach, aber es war klar, dass wir noch mehr erreichen können. Wir benötigten noch mehr Leistungsfähigkeit, um sicherzustellen, dass der Energiebedarf des Stadions auch in den kommenden Jahrzehnten gedeckt werden kann.“

Über 11.000 PV-Module installiert

Entwickelt wurde die Anlage von Borussia Dortmunds Energiepartner RWE. Dabei stand nicht nur die Maximierung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien im Fokus, sondern auch der Erhalt des unverwechselbaren Erscheinungsbildes des Stadions. Um diese Balance zwischen Leistungsfähigkeit und Design zu gewährleisten, entschieden sich Borussia Dortmund und RWE für JA (ehemals JA Solar) als Technologiepartner.

Die Module von JA wurden ausgewählt, um den hohen Energieanforderungen von Borussia Dortmund gerecht zu werden und über die gesamte Lebensdauer von 30 Jahren eine zuverlässige Leistung zu gewährleisten.

Bild: JA Die Module von JA wurden ausgewählt, um den hohen Energieanforderungen von Borussia Dortmund gerecht zu werden und über die gesamte Lebensdauer von 30 Jahren eine zuverlässige Leistung zu gewährleisten. Bild: JA

Das Full-Black-Design soll dafür sorgen, dass sich die Solaranlage harmonisch in die Dachlandschaft des Stadions einfügt und gleichzeitig die schwarz-gelbe Markenidentität von Borussia Dortmund widerspiegelt.

Bild: JA Das Full-Black-Design soll dafür sorgen, dass sich die Solaranlage harmonisch in die Dachlandschaft des Stadions einfügt und gleichzeitig die schwarz-gelbe Markenidentität von Borussia Dortmund widerspiegelt. Bild: JA

„Wir sind mit der Leistung der Solaranlage in den ersten Monaten ihres Betriebs sehr zufrieden. Die Ergebnisse entsprechen vollständig unseren Erwartungen“, ergänzt Demnitz. „Das Projekt hat bereits heute einen spürbaren Einfluss auf die Energieversorgung und die betriebliche Effizienz des Signal Iduna Park. Gleichzeitig hoffen wir, dass es andere Sportorganisationen dazu inspiriert, ihre eigenen Nachhaltigkeitsziele entschlossen voranzutreiben.“

Anlässlich der Zusammenarbeit zwischen Borussia Dortmund und JA wird Karl-Heinz Riedle, ehemaliger deutscher Nationalspieler und BVB-Legende, am Dienstag, den 23. Juni, gegen 15:30 Uhr den JA-Stand auf der Intersolar (Halle A2, Stand 380) besuchen. Besuchende haben die Möglichkeit, ein Erinnerungsfoto zu machen und sich ein Autogramm von einer der bekanntesten Persönlichkeiten der Vereinsgeschichte zu sichern.