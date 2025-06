Warum die Wärmepumpe die Schlüsseltechnologie der Wärmewende bleibt

Die aktuell erneut entfachten Diskussionen rund um das Gebäudeenergiegesetz (GEG) – mit Aussagen wie „Abschaffung des Heizungsgesetzes“ oder „Zwang zur Wärmepumpe“ – sorgen vielerorts erneut für Verunsicherung statt für Orientierung. Hersteller Daikin meint dazu: Verunsicherung hilft niemandem weiter. Die Wärmepumpe sei und bleibe eine erprobte, effiziente und zukunftssichere Schlüsseltechnologie zur Umsetzung der Wärmewende und zur Erreichung der Klimaziele in Deutschland und Europa. „Wir sind überzeugt, dass die Wärmepumpe eine zentrale Rolle für die Dekarbonisierung des Gebäudesektors und damit für eine klimafreundliche Zukunft spielt“, sagt Martin Krutz, Geschäftsführer der Daikin Airconditioning Germany GmbH. Diese Einschätzung basiere nicht nur auf profunder technologischer Erfahrung, sondern nimmt auch Bezug auf die aktuellen Diskussionen rund um die Wärmepumpe.

Kein Zwang zur Wärmepumpe

Die Wärmepumpe ist und bleibt eine erprobte, effiziente und zukunftssichere Schlüsseltechnologie zur Umsetzung der Wärmewende und zur Erreichung der Klimaziele in Deutschland und Europa, heißt es von Daikin.

Ziel der 65 Prozent-EE-Vorgabe ist eine größtmögliche Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen wie Öl oder Gas. Die Wärmepumpe ist dabei eine erprobte und verlässliche Möglichkeit, dieses Ziel zu erreichen. Doch auch wer mit Fernwärme heizt, erfülle diese Vorgabe. Ebenso sind Technologien wie Hybridheizungen, Solarthermie, Biomasse- und Pelletheizungen im aktuellen Gebäudeenergiegesetz erlaubt.

Technologie auch bei CO₂-Reduktionszielen geeignet

Selbst wenn die 65 Prozent-EE-Vorgabe durch CO₂-Reduktionsziele ersetzt wird, wie vom Bundesministerin für Wirtschaft und Energie gefordert, bleibt die Wärmepumpe laut Daikin eine überzeugende Lösung. Denn auch im Rahmen einer ganzheitlichen Gebäudesimulation, bei der nicht einzelne Geräte, sondern das gesamte Gebäude als integriertes System bewertet wird, überzeuge die Wärmepumpe sowohl technologisch als auch ökologisch.

„Das Heizen mit Öl und Gas wird künftig spürbar teurer werden. Auch das gehört zum Gesamtbild, wenn wir über CO₂-Reduktionsziele sprechen. Das zeigt der CO₂-Preis, der fossile Brennstoffe schon heute verteuert und der ab 2027 dann europaweit geregelt wird, wodurch mit signifikant höheren Kosten zu rechnen ist. Selbst deshalb ist es sinnvoll, auf Heizungslösungen zu setzen, die auf erneuerbaren Energien basieren - wie die Wärmepumpe“, betont Martin Krutz.

Positive Umfrageergebnisse

Hausbesitzer und Immobilienbetreiber haben demnach eine Wahl – ein Zwang bestehe nicht. Die Entscheidung für ein Heizsystem treffen sie dennoch oft nicht allein, sondern sie orientieren sich an Empfehlungen von Fachleuten. Allen voran sind das zum Beispiel Energieberater und Fachhandwerker. Diese vergleichen auf Wunsch verschiedene Optionen und berechnen, welche Lösung im konkreten Fall die höchsten Einsparungen bei den Heizkosten bietet. In diesen Berechnungen hat sich die Wärmepumpe nach Bekunden von Daikin längst als effiziente und zukunftssichere Lösung etabliert – sowohl im Neubau als auch in Bestandsgebäuden.

Das bestätigt auch eine aktuelle forsa-Umfrage, die im Auftrag des Bundesverbands Wärmepumpe (BWP) e.V. im März 2025 unter 794 Hausbesitzern durchgeführt wurde (worüber die tab bereits berichtete), die einen Heizungstausch vorgenommen und eine Wärmepumpe installiert haben. 86 % gaben an, in Bezug auf ihre Wärmepumpe mit der Beratung und Planung im Vorfeld der Installation sehr zufrieden zu sein. Zudem sind 85 % mit der Installation sehr zufrieden und 96 % mit dem Betrieb der Wärmepumpe. 79 % würden sich auf jeden Fall erneut für eine Wärmepumpe entscheiden und 17 % wahrscheinlich, was zusammen 96 % der Befragten sind.