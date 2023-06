VdS-Sicherheitsfachtagung 2023

Die VdS-Sicherheitsfachtagung findet als hybride Veranstaltung in Köln und online statt.

Bild: VdS Schadenverhütung Die VdS-Sicherheitsfachtagung findet als hybride Veranstaltung in Köln und online statt. Bild: VdS Schadenverhütung VdS-Fachveranstaltung „VdS-Sicherheitsfachtagung“ dieses Jahr beschäftigt. Sie findet am 21. und 22. Juni 2023 im Kölner Hotel Pullman statt. Weitere Themen der Tagung mit begleitender Fachausstellung sind u. a. smarte Schlösser, der Einsatz von Robotern im Sicherheitsdient und Cyber-Sicherheit für GMA. Die Fachausstellung entsteht in Zusammenarbeit mit der polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes sowie der Initiative K-EINBRUCH.



Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es auf der Website der Veranstaltung. Alle Teilnehmenden sind am Abend des 21. Juni zum Netzwerktreffen im Traditionsbrauhaus „Em kölsche Boor“ eingeladen. Wer nicht nach Köln kommen kann, hat die Möglichkeit, die Fachtagung online im Livestream zu verfolgen und per Chat auch Fragen an die Experten zu stellen bzw. an der Diskussion teilzunehmen.