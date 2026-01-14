VDI 2055 Blatt 1: Energieverluste vermeiden und Anlagen sicher auslegen

Gut geplante Dämmungen sparen Energie, schützen Anlagen und sorgen für sicheren Betrieb. Mit der Richtlinie 2055 Blatt 1 „Wärmeschutz- und Kälteschutz von betriebstechnischen Anlagen“ liegt eine zentrale Grundlage vor, um Anlagen fachgerecht vor Wärme oder Kälte zu schützen.

Die VDI 2055 Blatt 1 zeigt, wie sich Wärme- und Wasserdampfströme in Dämmstoffen berechnen lassen und wie Planende die passende Dämmschichtdicke festlegen können. Sie gilt für zahlreiche Anwendungen, etwa für Rohrleitungen, Kanäle, Behälter, Maschinen und Apparate. Der Geltungsbereich der VDI 2055 Blatt 1 bezieht sich auf betriebstechnische Anlagen in der Industrie und der technischen Gebäudeausrüstung. Ziel ist es, Energie zu sparen, Anlagen zu schützen und den Betrieb langfristig effizient zu gestalten.

Ein Schwerpunkt liegt darauf, Dämmstoffe unter realen Betriebsbedingungen zu bewerten. Die Richtlinie erklärt, wie Temperatur, Feuchte, Konvektion, Materialdicke und Wärmebrücken die Wärmeleitfähigkeit beeinflussen. So lassen sich Wärmeverluste zuverlässig berechnen und Oberflächentemperaturen oder Kondensatbildung gezielt begrenzen.

Die Richtlinie VDI 2055 Blatt 1 „Wärmeschutz- und Kälteschutz von betriebstechnischen Anlagen“ ist im Oktober 2025 im Weißdruck erschienen und kann bei DIN Media erworben werden.