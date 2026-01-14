Wärme- und Kälteschutz von betriebstechnischen Anlagen

VDI 2055 Blatt 1: Energieverluste vermeiden und Anlagen sicher auslegen

14.01.2026

Gut geplante Dämmungen sparen Energie, schützen Anlagen und sorgen für sicheren Betrieb. Mit der Richtlinie 2055 Blatt 1 „Wärmeschutz- und Kälteschutz von betriebstechnischen Anlagen“ liegt eine zentrale Grundlage vor, um Anlagen fachgerecht vor Wärme oder Kälte zu schützen.

Die VDI 2055 Blatt 1 zeigt, wie sich Wärme- und Wasserdampfströme in Dämmstoffen berechnen lassen und wie Planende die passende Dämmschichtdicke festlegen können. Sie gilt für zahlreiche Anwendungen, etwa für Rohrleitungen, Kanäle, Behälter, Maschinen und Apparate. Der Geltungsbereich der VDI 2055 Blatt 1 bezieht sich auf betriebstechnische Anlagen in der Industrie und der technischen Gebäudeausrüstung. Ziel ist es, Energie zu sparen, Anlagen zu schützen und den Betrieb langfristig effizient zu gestalten.

Ein Schwerpunkt liegt darauf, Dämmstoffe unter realen Betriebsbedingungen zu bewerten. Die Richtlinie erklärt, wie Temperatur, Feuchte, Konvektion, Materialdicke und Wärmebrücken die Wärmeleitfähigkeit beeinflussen. So lassen sich Wärmeverluste zuverlässig berechnen und Oberflächentemperaturen oder Kondensatbildung gezielt begrenzen.

Die Richtlinie VDI 2055 Blatt 1 „Wärmeschutz- und Kälteschutz von betriebstechnischen Anlagen“ ist im Oktober 2025 im Weißdruck erschienen und kann bei DIN Media erworben werden.

Bild: Clipdealer

Bild: Clipdealer

Thematisch passende Artikel:

VDI 2883 Blatt 1

Instandhaltung von Photovoltaikanlagen

Mit VDI 2883 Blatt 1 existiert ein verlässlicher Leitfaden für die Betriebsphase von Photovoltaikanlagen. Die Richtlinie gibt Firmen und Personen in der Instandhaltung von Photovoltaikanlagen klare...

mehr
Ausgabe 1-2/2023

Praxistipps zur neuen VDI-Richtlinie 6023 Blatt 1

Trinkwasser-Hygiene beginnt mit der Planung

Die neue Version dieser bewährten Richtlinie umfasst wie bisher Planung, Ausführung, Betrieb und Instandhaltung von Trinkwasser-Installationen. Vertiefende Hinweise zu Betrieb und Instandhaltung...

mehr

VDI 2166 Blatt 2

Planungshilfe für E-Ladestationen in Gebäuden

Die VDI 2166 Blatt 2 zeigt, wie man Anforderungen der Elektromobilität in der Gebäudeplanung berücksichtigt. Die Richtlinie richtet sich vor allem an Planer, Architekten und Bauherren, da die...

mehr

VDI 2035 Blatt 1

Empfehlungen für den Schutz von Warmwasser-Heizungsanlagen

Die Richtlinie VDI 2035 Blatt 1 gibt Empfehlungen zur Vermeidung von Schäden durch Steinbildung und wasserseitige Korrosion in Warmwasser-Heizungsanlagen nach DIN EN 12828, bei denen die...

mehr