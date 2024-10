Unterstützung ausländischer Ingenieure beim Berufseinstieg

Der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) engagiert sich mit dem Mentoring-Programm „VDI-Xpand“ für ausländische Ingenieurinnen und Ingenieure, die in den deutschen Arbeitsmarkt einsteigen wollen. Angesichts des anhaltenden Fachkräftemangels soll das Programm bestimmte Hürden wie Sprachbarrieren und Berufseinstiegsschwierigkeiten überwinden. Ziel des Programms ist es, Fachkräfte langfristig in den deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren. Sabine Becker, Versorgungstechnik-Ingenieurin, Umweltwissenschaftlerin und Berufsschullehrerin an der Berufsbildenden Schule Neustadt an der Weinstraße sowie eine der Mentorinnen, berichtet von Tandems und der Bedeutung eines engen Austauschs zwischen Fachkräften und Mentoren: „Ich möchte mit dem Mentoring-Programm Hindernisse auf dem deutschen Arbeitsmarkt für Ingenieure und Ingenieurinnen aus dem Ausland reduzieren.“ Sie appelliert zugleich an Politik und Gesellschaft. „Mein Wunsch ist ein Austausch – vor allem mit ausländischen Ingenieuren und Ingenieurinnen, um die Probleme zu erkennen und anzugehen.“

