Unternehmen bestätigen Verkauf der Klimatechniksparte von Viessmann an Carrier

Bild: Viessmann Bild: Viessmann Viessmann an Carrier Global bestätigt. Der US-Konzern zahlt 12 Mrd. Euro an den hessischen Heizungshersteller. Die Transaktion soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Max Viessmann, CEO der Viessmann Group, erhofft sich vom Zusammenschluss gemeinsame Wachstumschancen: „Wir können die weltweite Energiewende nur dann erfolgreich meistern, wenn Unternehmen global denken, handeln und zusammenarbeiten. Basierend auf unserer sehr positiven Wachstumsdynamik und unserem führenden integrierten Lösungsangebot führen wir unseren Geschäftsbereich Climate Solutions mit Carrier zusammen und schaffen einen zukunftssicheren globalen Klima-Champion. Durch den Zusammenschluss entsteht aus einer Position der Stärke heraus ein schnell wachsender Innovationsführer in einem hart umkämpften Markt."

Beide Parteien haben sich nach eigenen Angaben auf Garantien geeinigt, um die langfristige Zukunft des Geschäftsbereichs zu sichern: Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen (3 Jahre), Garantien für die wichtigsten Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstandorte (5 Jahre) sowie den Hauptsitz in Allendorf (10 Jahre). Das Unternehmen profitiere dabei nach eigener Aussage von der globalen Aufstellung in den Bereichen Beschaffung, Logistik, Produktion, Lieferkette, Produktentwicklung, Vertrieb und Service.