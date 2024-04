Wie sieht der Maßstab für zukunftssichere, nachhaltige Gebäude im Jahr 2030 aus? Eine Hilfestellung für die Beantwortung dieser Frage möchte die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) mit ihrem veröffentlichten DGNB System Zukunftsprojekt liefern. Es übersetzt die gesellschaftliche Transformation in Richtung Klimaschutz und Nachhaltigkeit in konkrete, gebäudebezogene Zielstellungen und Aktivitäten. Es soll herausragende gebaute Beispiele sichtbar machen und damit Impulse und Orientierung in der Branche bieten. Erfolgreich ausgezeichnete Projekte erhalten das Prädikat „DGNB Zukunftsprojekt“. Das neue Angebot der DGNB steht nicht im Wettbewerb mit anderen Zertifizierungssystemen der Non-Profit-Organisation, sondern kann alternativ oder ergänzend angewandt werden.

Zehn Kriterien zur Umsetzung und Dokumentation

Inhaltlich fußt das DGNB System Zukunftsprojekt auf den zehn Kriterien Klima, Wasser, Biodiversität, Boden, Vielfalt, Umfeld, Region, Suffizienz, Zirkularität und Resilienz. Den einzelnen Kriterien zugeordnet sind jeweils vier oder fünf konkrete Zielstellungen. Diese sollen Entscheidungen in allen Lebenszyklusphasen eines Gebäudes unterstützen – von der Bewertung oder Modernisierung bestehender Gebäude bis zur Konzeptionierung, dem Bau und der nachhaltigen Nutzung.

Zu einigen dieser Zielstellungen sind Mindestanforderungen formuliert, die der grundlegenden Qualitätssicherung sämtlicher Projekte zugeordnet sind, die das Prädikat „DGNB Zukunftsprojekt“ anstreben. Die Anforderungen unterscheiden sich je nachdem, ob es sich um ein bestehendes oder neu gebautes Gebäude handelt. Anstatt einer Vielzahl von technischen Einzelindikatoren beinhalten die Kriterien des DGNB Systems Zukunftsprojekt konkrete Hilfestellungen – sowohl zur methodischen Umsetzung als auch zur Dokumentation im Rahmen der Prüfung.

Der Kriterienkatalog ist auf der Webseite der DGNB zu finden.