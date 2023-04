TGA-Kongress 2023 – Verbindung von Technik und Wissenschaft

Am 23. und 24. Mai 2023 findet in Berlin der vierte TGA-Kongress statt.

BTGA), des Fachverbandes Gebäude-Klima e.V. (FGK) sowie des Hersteller-verbandes Raumlufttechnische Geräte e.V. (RLT-Herstellerverband), findet am 23. und 24. Mai in Berlin statt und bietet in der vierten Auflage erneut ein umfangreiches Vortragsprogramm. Rund 60 Referenten aus Forschung, Wissenschaft und Industrie werden in ihren Vorträgen ein breites Themenspektrum der Technischen Gebäudeausrüstung ansprechen. Schirmherr des TGA-Kongresses ist Dr. Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK). Nach der Eröffnung durch Frank Ernst, Geschäftsführer der TGA-Repräsentanz und einem Grußwort von Stefan Wenzel, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, sowie einem Impulsvortrag stehen am ersten Kongresstag drei Vortragsblöcke in parallelen Sessions auf dem Programm. Nach der Abendveranstaltung, einer guten Gelegenheit zum Netzwerken, folgen am zweiten Tag neun weitere Vortragsblöcke, ebenfalls in parallelen Sessions.

Die Referenten widmen sich in ihren Vorträgen den Themenbereichen „Klima- und Lüftungstechnik“, „Optimierter Betrieb versorgungstechnischer Anlagen“, „Komponenten der aktuellen Heiz- und Raumlufttechnik“, „Aerosolübertragung / Infektionsrisiko / Lüftungstechnik“, „Energieversorgungskonzepte und Quartiere“, „BIM und Nachhaltigkeit“, „Hygiene und Sonderanwendungen“, „Machine Learning Anwendungen in der TGA, Grundlagen und Modellbildung“ sowie „Inbetriebnahme und Monitoring“.

Am Vormittag des ersten Kongresstages werden begleitende Workshops zu folgenden Themen angeboten: „Energieversorgungskonzepte mit Sonne und Eis“, „Infektionsschutz aus Sicht der Gesundheitstechnik“, „Thermische Behaglichkeit“ und „Die nächste Generation der Klimazentralgeräte“. Alle Informationen zum Kongress und zu den Workshops finden Sie auf www.tga-kongress.de. Ein Flyer mit dem Kongress-Programm steht zum Download auf der Website des FGK im Menüpunkt „Dokumente / Literatur“. Die Anmeldung ist bis zum 30. April 2023 möglich.