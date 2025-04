TGA-Kongress 2025: Keynote Prof. Dr.-Ing. Lamia Messari-Becker

Prof. Dr.-Ing. Lamia Messari-Becker, Expertin für Nachhaltigkeit, Ressourceneffizienz und Klimaschutz im Hoch- und Städtebau.

Im Anschluss an die Eröffnung des Kongresses mit Grußworten und der Keynote von Professorin Messari-Becker folgen Vorträge in parallelen Sessions. Als Plattform für den persönlichen Austausch bietet sich die Abendveranstaltung an. Auf die Vorträge des zweiten Kongresstages wird eine Diskussionsrunde mit Industrievertretern und Hochschulen folgen. Trägerverbände des TGA-Kongresses 2025 sind der Fachverband Gebäude-Klima e. V. (FGK), der Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e. V. (BTGA), der Herstellerverband Raumlufttechnische Geräte e. V. (RLT-Herstellerverband) und der VDMA Fachverband Allgemeine Lufttechnik (VDMA ALT). Weitere Informationen zum Vortragsprogramm, zu den begleitenden Workshops und zur Abendveranstaltung finden Sie auf der Webseite des TGA-Kongresses und im Flyer, der auf auf der Webseite des FGK im Menüpunkt „Dokumente / Literatur“ (Suchbegriff „Kongress“) zum Download steht. Die Anmeldung ist noch bis zum 4. Mai 2025 möglich.