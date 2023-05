TGA-Kongress 2023 präsentierte aktuelle Forschungsergebnisse

Professor Anders Levermann, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, stellte in seinem Impulsvortrag eindringlich dar, wie wichtig der Ausstieg aus der Nutzung fossiler Energien ist.

Bild: FGK Professor Anders Levermann, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, stellte in seinem Impulsvortrag eindringlich dar, wie wichtig der Ausstieg aus der Nutzung fossiler Energien ist. Bild: FGK Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, schilderte in seinem Impulsvortrag eindrücklich den Klimawandel und dessen Auswirkungen auf Natur und Wirtschaft. Er zeigte auf, dass der Klimawandel ohne den völligen Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle nicht zu stoppen sei.

Frank Ernst, Geschäftsführer der Trägerverbände des Kongresses – Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V. (BTGA), Fachverband Gebäude-Klima e.V. (FGK) und Herstellerverband Raumlufttechnische Geräte e.V. (RLT-Herstellerverband) – erklärt dazu: „Die TGA-Branche hat maßgeblichen Einfluss auf den Klimaschutz, denn sie ist die Branche, die die technischen Maßnahmen umsetzen kann.“ Sein Fazit zum Kongress: „Auch der 4. TGA-Kongress war wieder ein voller Erfolg. Wir haben abermals festgestellt, wie wichtig dieses Format für die Vernetzung zwischen Wissenschaft und Praxis ist.“ Mehr als 250 Teilnehmende nutzten das umfassende Vortragsangebot des TGA-Kongresses, um sich aus erster Hand über aktuelle Forschungsergebnisse zu informieren.

Bild: FGK / Lars Hübner Mehr als 250 Teilnehmende nutzten das umfassende Vortragsangebot des TGA-Kongresses, um sich aus erster Hand über aktuelle Forschungsergebnisse zu informieren. Bild: FGK / Lars Hübner

Die mehr als 60 Vorträge fanden wie die vier begleitenden Workshops ein überaus positives Echo. Das Themenspektrum erstreckte sich von thermischer Behaglichkeit und Raumluftqualität über Monitoring, Digitalisierung und optimierten Betrieb versorgungstechnischer Anlagen bis hin zu Energieversorgungskonzepten.