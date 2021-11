Partnerschaft zwischen Meteoviva und Sauter

MeteoViva und der Freiburger Gebäudeautomationshersteller Sauter-Cumulus gehen eine strategische Partnerschaft ein. Gemeinsames Ziel ist, den klimafreundlichen Gebäudebetrieb in Deutschland weiter voranzutreiben. Das Jülicher Technologieunternehmen stellt dazu optimierte Steuerdaten zur Verfügung, die in die zentrale Gebäudemanagementlösung von Sauter mit einfließen. Die Immobilien, in denen die Systeme des Herstellers zum Einsatz kommen, werden dadurch noch bedarfsgerechter und damit energieeffizienter betrieben. Die Folge sind um bis zu 40 Prozent reduzierte Energieverbräuche der Anlagentechnik und ein stabiles und gesundes Raumklima.

Die bereitgestellten Steuerdaten sollen direkt über das webbasierte Sauter "Vision Center" eingebunden werden. Damit erhalten die Kunden eine integrierte Benutzeroberfläche, um den Anlagenbetrieb ihrer Gebäude ganzheitlich bedienen, analysieren und optimieren zu können. In der Kombination mit MeteoViva Climate steuern und überwachen sich die mit der Software ausgestatten Gebäude selbst. Die Integration soll bis Ende des Jahres erfolgen, sodass Kunden das neue Angebot ab Anfang 2022 nutzen können. Durch die Vernetzung des digitalen Service mit der Plattform ist auch der automatische Zugang zu zukünftigen Technologie-Updates gewährleistet.