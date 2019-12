Mit Xylem digitale Wassertropfen sammeln

Mit „Waterdrop“ startet das Wassertechnologieunternehmen Xylem ein neues Programm für Kunden und Geschäftspartner. Über die mobile App „Xylem Waterdrop“ (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xylem.waterdrop&hl=en_US ) werden digitale „Wassertropfen“ gesammelt. Ein Tropfen steht für 10 l frisches Wasser pro Tag. Xylem hilft so in Regionen, die keinen Zugang zu sauberem Wasser haben, mit dem Bau von Wassertürmen und Filteranlagen. Sauberes Wasser, sanitäre Versorgung und Haushaltssysteme wie Filter- und Solar­anlagen werden für die Menschen vor Ort sicher und zuverlässig bereitgestellt.

„Das Wichtigste, was wir als Wassertechnologieunternehmen tun können, ist unser Know-how im Bereich Wasser zu nutzen und dabei anderen zu helfen", sagte Dan Iversen, Vizepräsident Strategy & Marketing Europe bei Xylem. „Bei Xylem haben wir mit unserem Watermark Programm bereits für mehr als3 Mio. Menschen sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen zur Verfügung gestellt. Jetzt erweitern wir das Programm um Waterdrop, sodass auch unsere Kunden an Wasserprojekten teilnehmen können. Waterdrop unterscheidet sich von den typischen Kundenbindungsprogrammen. Statt Punkte zu sammeln, um diese dann einzulösen, helfen wir gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern, indem wir Wassertürme und Haushaltssysteme aufbauen; es ist eine besondere Erfahrung fürs Leben, die ‚Opportunity of A Lifetime‘, selbst vor Ort mitzuhelfen und durch die eigene ehrenamtliche Arbeit für sauberes Wasser zu sorgen. Eine Erinnerung, die für immer bleibt.“



Teilnehmer am Programm können mit der Waterdrop-App Xylem-QR-Codes scannen und Punkte („Tropfen“) sammeln. Die Waterdrops können auf vielfältige Weise gesammelt werden, z.B. über Social Media-Kanäle, Webinare, auf Messen und auf Xylem-Veranstaltungen sowie besonderen Watermark-Aktionen. Die virtuell gesammelten Wassertropfen werden in Trinkwasser umgewandelt: Wer die meisten Waterdrops in einer Saison gesammelt hat, darf bereits an der nächsten Reise teilnehmen, um gemeinsam mit Xylem und Planet Water Wassertürme zu bauen. „Selbst wenn Kunden nicht an der Reise teilnehmen, helfen sie trotzdem mit dem Sammeln von Waterdrops. Jeder Tropfen fließt in den Bau eines Wasserturms, so dass vom ersten Tag und mit jedem Scan hilfsbedürftige Regionen unterstützt werden", sagt Dan Iversen.



Jeder Wasserturm ist so ausgelegt, dass er schnell und unkompliziert aufgebaut werden kann sowie einfach und manuell zu warten ist. Mit einer Ultrafiltrationsanlage produzieren die Wassertürme täglich bis zu 10.000 l sauberes Wasser und können so mehr als 1.000 Menschen mit Trinkwasser versorgen.