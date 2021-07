Elektroplaner-Akademie nimmt Kursbetrieb auf

Sinkende Coronazahlen machten es möglich: am 10. Mai 2021 ging der erste Kurs der neu gegründeten Elektroplaner-Akademie im Marburger Bildungszentrum Handel und Dienstleistungen (BZH) pünktlich und als Präsenzveranstaltung an den Start. Neun Teilnehmer werden in den nächsten zwei Jahren zum „Qualifizierten Fachplaner Elektrotechnik“ weitergebildet. Die insgesamt sechs praxisorientierten Module berücksichtigen zeitgemäße Technologien sämtlicher elektrotechnischen Gewerke bis hin zu Sicherheitstechnik und Gebäudeautomation.

„Ich freue mich, dass wir nach Ende des Kurses neun weitere fachlich versierte ElektroplanerInnen haben, die am Markt dringend gebraucht werden“, meint Hans-Jürgen Schneider, Geschäftsführer von Elektroplan Schneider in Stadtallendorf.

Er hatte gemeinsam mit der Geschäftsführerin des BZH Ute Horn die Weiterbildung ins Leben gerufen. „Vorausgesetzt, die Corona-Lage normalisiert sich weiter, können wir den Teilnehmenden in zwei Jahren das Zertifikat zu überreichen “, freut sich Ute Horn.

Für den Bereichsleiter der Marburger Agentur für Arbeit Gerhard Wenz ist eine Qualifizierung gerade wegen der Digitalisierung unabdingbar. „Die Anforderungen an Mitarbeitende steigen rasant an“, meint Gerhard Wenz. Umso wichtiger sei eine fachliche Weiterbildung.

Die Marburger Elektroplaner-Akademie steht unter der Schirmherrschaft des Zentralverbands Deutscher Ingenieure (ZDI). In einem Grußwort zur Eröffnung betont dessen Präsidium, dass es „Schneider und Horn gelungen sei, in kürzester Zeit und unter erschwerten Bedingungen ein neues Ausbildungsformat zu schaffen, das zu dringend benötigtem Fachpersonal im technischen Bereich und berufsübergreifend zu Synergien führt“.

Der ZDI will der Akademie ein „bundesweit gewachsenes Netzwerk aus Technikern und Mittelstand sowie ein breitgefächertes Spektrum an Erfahrung und Wissen zur Seite stellen.“ Auch für Has-Jürgen Schneider ist der Praxisbezug wichtig: „Durch unser Netzwerk können wir zahlreiche Unternehmen in die Weiterbildung integrieren.“

Weitere Informationen sind unter www.bzhessen24.de – Bildungsangebote – Elektrotechnik erhältlich.