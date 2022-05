Digitale Partnerschaft zwischen Ausschreiben.de und Cadenas

Bild: Cadenas Bild: Cadenas Cadenas und Ausschreiben.de können Bauprodukte jetzt als anschauliche 3D Grafik angezeigt und zum kostenlosen Download in verschiedenen nativen und neutralen CAD-Formaten angeboten werden. Die neue Kooperation vereinfacht Prozesse bei der digitalen Gebäudeplanung und bietet sowohl Planern wie Bauproduktherstellern viele Vorteile.

Nach ihrer Registrierung auf der Plattform Ausschreiben.de können die Nutzer ausgewählte Produkte im integrierten 3D Viewer betrachten, durch Heranzoomen prüfen und in den gängigsten CAD-Formaten herunterladen. Dazu gehören herstellerübergreifende Formate wie IFC, DWG oder DXF sowie zahlreiche native Formate für CAD Systeme wie Archicad, Allplan oder Revit. Anschließend kann das gewünschte Produkt direkt als Bauteil in die CAD Konstruktion importiert werden. So ist sichergestellt, dass das Produkt für die entsprechende Planung geeignet ist. Besonders bei konfigurierbaren Produkten spart dieses Vorgehen Zeit und erhöht die Genauigkeit der Detailplanung.



„Gemeinsam mit Cadenas als Spezialist für 3D Engineering Daten bietet Ausschreiben.de nicht nur einen umfassenden Service für die integrale und produktive Planung von Bauprojekten, sondern eröffnet auch Produktherstellern weitreichende Chancen und Wertschöpfungs-Potenziale,“ so Manfred Scholz, Geschäftsführer der Orca Software GmbH, die die Plattform betreut.

„Die Zusammenarbeit von ist ein wichtiger Schritt, die Digitalisierungsoffensive im Baugewerbe weiter voranzutreiben“, ist Jürgen Heimbach, Geschäftsführer der Cadenas GmbH überzeugt. „Gemeinsam mit den Herstellern von Baukomponenten schaffen wir die Basis, Architekten, Planer sowie die beteiligten Gewerke mit digitalen Produktinformationen bei einer möglichst fehlerfreien Objektplanung zu unterstützen.“