Broschüre zum Blower-Door-Test

Luftdichtheitstest ermittelt werden soll, gehört ein normgerechter Prüfbericht dazu. Wie genau der laut Gebäudeenergiegesetz (GEG) aussehen muss, beschreibt die vom Fachverband Luftdichtheit im Bauwesen (FLiB e.V.) herausgegebene Broschüre „Anforderungen an den Prüfbericht nach DIN EN ISO 9972“.



Die Broschüre soll sowohl Messteams beim Dokumentieren ihrer Arbeit unterstützen als auch Verantwortliche in Bauämtern sowie Planungs- oder Energieberatungsbüros darüber informieren, welche Angaben sie erwarten dürfen.



Ein erster Überblick listet die von der Prüfnorm samt nationalem Anhang geforderten sowie vom FLiB empfohlene Inhalte auf. Der kommentierte Muster-Prüfbericht zeigt, wie eine vollständige Dokumentation aussehen kann, und liefert Beispiele u.a. fürs bewertungsfreie Beschreiben von Leckagen.



Hinweise zum Muster-Prüfbericht greifen Punkte auf, bei denen es in der Vergangenheit häufig zu Unschärfen kam und die auch nach neuer Norm relevant bleiben. Über die Checkliste für die Gebäude-Präparation nach Verfahren 3 der DIN EN ISO 9972 können Messteams ihre Auftraggeber über notwendige Abdichtungsmaßnahmen informieren sowie die Normentreue des eigenen Vorgehens absichern.



Und eine spezielle Prüfbericht-Checkliste verhilft allen, die selbst Berichte verfassen oder aber solche kontrollieren müssen, zum raschen Überblick, ob nichts vergessen wurde.



Laden Sie sich die Broschüre hier herunter.