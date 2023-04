Hinweise zur Gebäudepräparation für Blower-Door-Messungen nach GEG

Welche Öffnungen in der Gebäudehülle müssen beim Blower-Door-Test nach GEG abgedichtet werden, welche sind tabu? Zwei Jahre nach Inkrafttreten des Gebäudeenergiegesetzes haben die meisten Messteams Erfahrungen mit GEG-Schlussmessungen sammeln können. Doch welche neuen Regeln zur Gebäudevorbereitung dabei gelten, hat sich noch nicht bei allen fest eingeprägt. Darauf lassen Fehler schließen, die dem Fachverband Luftdichtheit im Bauwesen (FLiB e. V.) in Prüfberichten oder im Rahmen seiner Fachkräftezertifizierung zum „zertifizierten Prüfer der Gebäude-Luftdichtheit“ häufiger unterkommen.

Kaminhinterlüftung, Abluftöffnung im fensterlosen Bad, Fahrschachtbelüftung, Ablufthaube, Katzenklappe und ein der freien Lüftung dienender Fensterfalzlüfter (von oben links nach unten rechts) sind Beispiele von Öffnungen in der Gebäudehülle, die man für GEG-Schlussmessungen nicht abdichten darf.

Kaminhinterlüftung, Abluftöffnung im fensterlosen Bad, Fahrschachtbelüftung, Ablufthaube, Katzenklappe und ein der freien Lüftung dienender Fensterfalzlüfter (von oben links nach unten rechts) sind Beispiele von Öffnungen in der Gebäudehülle, die man für GEG-Schlussmessungen nicht abdichten darf.

„Zu wenig dichtet eigentlich niemand ab, das Gegenteil kommt aber immer wieder vor“, beschreibt FLiB-Geschäftsführer Oliver Solcher seine Beobachtungen. Dabei kennt das GEG bzw. die mit ihm verbundene Prüfnorm DIN EN ISO 9972 im Grunde nur zwei Fälle, in denen Öffnungen in der Gebäudehülle für die Schlussmessung abgedichtet werden: Der eine betrifft Bauteile einer raumlufttechnischen Anlage (RLT) im Sinne des GEG, der andere Durchdringungen der Hülle, die für den Einbau bestimmter, zum Messzeitpunkt aber noch nicht vorhandener Geräte vorgesehen sind. Namentlich sind das Kaminöfen, Wäschetrockner und Dunstabzugshauben. Eine solche Situation findet sich häufiger bei von Bauträgern errichteten Gebäuden. Auch wenn Lüftungs- oder Klimaanlagen zum Messzeitpunkt noch fehlen, werden die zugehörigen Durchdringungen abgedichtet – unabhängig davon, ob das GEG die Geräte als raumlufttechnische Anlage zählt oder nicht.

„Wenn schließbar, dann schließen…“

Sind Ablufthaube, Trockner und Öfen jedoch vorhanden, sollen sie wie alle anderen Öffnungen in der Gebäudehülle behandelt werden, die nicht zu einer RLT-Anlage im GEG-Sinn gehören: Besitzen sie einen Schließmechanismus, darf man sie ganz normal verschließen. Darüber hinaus bleiben sie, wie sie sind. Oder wie die Prüfnorm das nennt: „Wenn schließbar, dann schließen, sonst keine Maßnahme.“ Für die Messteams bedeutet das: Anders als von EnEV-Schlussmessungen her gewohnt, dürfen sie bei einer GEG-Schlussmessung die Kaminhinterlüftung genauso wenig abkleben wie die Abluftöffnung im fensterlosen Bad, wie Fensterfalzlüfter für die freie Lüftung oder Briefkastenschlitz und Katzenklappe. Auch ein Wäscheschacht zur unbeheizten Waschküche oder die Fahrschachtbelüftung des Aufzugs bleiben für den Blower-Door-Test offen, wenn sie sich nicht regulär verschließen lassen. Gleiches gilt für die Nachströmöffnung der Abzugshaube und die Verbrennungsluftversorgung.

Der FLiB e. V. hat die in seiner Broschüre „Anforderungen an den Prüfbericht nach DIN EN ISO 9972“ enthaltene „Checkliste für Verfahren 3“ erweitert.

Der FLiB e. V. hat die in seiner Broschüre „Anforderungen an den Prüfbericht nach DIN EN ISO 9972" enthaltene „Checkliste für Verfahren 3" erweitert.

Erweiterte FLiB-Checkliste hilft

„Bis wirklich alle Messenden die neuen Regeln verinnerlicht haben, empfehle ich ihnen dringend, unsere ausführliche Checkliste für Verfahren 3 der Norm zurate zu ziehen“, betont der FLiB-Experte. Auch über diesen Zeitpunkt hinaus können sie die Vorlage dazu nutzen, um ihr Vorgehen bei der Gebäudepräparation nachvollziehbar zu dokumentieren. Dafür hat der Fachverband die Checkliste jetzt um zusätzliche Felder ergänzt. Hier lassen sich die zum Abdichten verwendeten Hilfsmittel vermerken und bei RLT-Anlagen auch die Lage der Abdichtungen – z. B. direkt am Gerät oder an den einzelnen Luftdurchlässen. Diese Angaben schreibt die aktuelle Norm für Blower-Door-Prüfberichte verbindlich vor. Die Checkliste steht auf der Website des Verbandes zum kostenfreien Download bereit. Die ebenfalls neu aufgelegte FLiB-Broschüre „Anforderungen an den Prüfbericht nach DIN EN ISO 9972“, der die Checkliste entstammt, liefert weitere Hinweise zum Thema.