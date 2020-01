AL-KO Symposienreihe 2020

Bereits im Rahmen des Planungsprozesses gilt es essentielle Vorgaben einzuhalten und Herausforderungen zu meistern, um die idealen RLT-Lösungen zu finden. Ob zur Orientierung im aktuellen Normendschungel, zum komplexen Regelungswissen oder zu den Hygieneanforderungen bei der Luftbefeuchtung – die AL-KO Lufttechnik als erfahrener Lufttechnikexperte bietet Anfang 2020 zusammen mit Partnerunternehmen zu diesen und vielen weiteren topaktuellen Themen der Branche eine Symposienreihe unter dem Motto „Fit für den täglichen Planungsprozess“ an.

An neun Standorten in Deutschland können sich Planer, ausführende Firmen oder Behördenvertreter über Anforderungen im Umfeld der Raumlufttechnik weiterbilden. Zehn Fachvorträge machen die Teilnehmer fit für den Weg zu einem erfolgreichen RLT-Projekt. Themen sind u.a. Normen rund um RLT-Geräte, TGA-BIM Anwendungen in der Praxis, Tipps für die richtige Filterauswahl, die Wirtschaftlichkeit einer adiabatischen Kühlung, der optimierte hydraulische Aufbau von Kalt- und Kühlwassersystemen, Rotationswärmetauscher sowie Hygieneanforderungen bei der Luftbefeuchtung.

Veranstaltungstermine und -orte:

03. Februar 2020 – München/Unterschleißheim

04. Februar 2020 – Stuttgart/Leinfelden-Echterdingen

05. Februar 2020 – Sinsheim

17. Februar 2020 – Berlin

18. Februar 2020 – Leipzig

19. Februar 2020 – Hannover

02. März 2020 – Lübeck

03. März 2020 – Bremen

04. März 2020 – Essen

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter www.al-ko.com/symposien2020.