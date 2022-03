Bild: TAE Bild: TAE TAE weist auf seine kommenden Veranstaltungen hin:

Wertminderung bei Baumängeln und Bauschäden

Das Seminar am 4. April (ab 9 Uhr, online) gibt einen Überblick über unterschiedliche Minderwerte, die damit verbundenen Methoden zur Bewertung und Verfahren zur Minderwertermittlung. Dabei wird zunächst die rationale Seite der Minderwertermittlung im Rahmen des reinen Soll-/Ist-Abgleichs erläutert. Aber auch die Wertminderung, die aufgrund der Wahrnehmung der Beteiligten im Immobilienmarkt (Eigentümer, Verkäufer, Käufer, Makler, Sachverständige) zu berücksichtigen ist, wird dargestellt. Zahlreiche Beispiele aus der Praxis illustrieren die konkrete Vorgehensweise.

Effektives Anti-Claim-Management für Auftraggeber

Das Seminar am 5. April (ab 9 Uhr in Ostfildern) gibt zunächst einen Überblick über die baurechtlichen und baubetrieblichen Grundlagen für Bauzeit- und Sachnachträge und erörtert diese anhand zahlreicher Projektbeispiele. Ausgerichtet an den wesentlichen Phasen der Projektabwicklung werden dann zahlreiche Maßnahmen und nützliche Arbeitshilfen für ein effektives Anti-Claim-Management vermittelt. Die Schwerpunkte liegen hier auf der präventiven Reduzierung von Nachtragsrisiken, der proaktiven Projektbegleitung und der reaktiven Zurückweisung unberechtigter Nachtragsforderungen.

After-Work-Seminare – Lean Management für erfolgreiche Bauprojekte

Vier After-Work-Seminare zeigen neue Ansätze im Bauprojektmanagement auf – zu „baustellentauglichen“ Zeiten mit einem intensiven Knowhow-Transfer in kurzen Einheiten. Fachleute vermitteln hierbei den aktuellen Stand zur Durchführung von Planungs- und Bauprozessen im Bauwesen. Dabei wird gezeigt, wie mit den Prinzipien von Lean Construction Prozesse effektiv und effizient gestaltet werden können und wie die Integration in eigene Projekte gelingt. Das erste After-Work-Seminar findet am 13. April 2022 von 16:30 bis 20 Uhr in Ostfildern statt.