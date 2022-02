Trinkwasser ist unser wichtigstes Lebensmittel und wird in Deutschland streng kontrolliert. Die Qualität wird dabei durch immer strengere technische und hygienische Anforderungen gesichert – entsprechend steigt auch der Bedarf nach fachlicher Expertise im Bereich der Trinkwasser-Installation. Der BTGA – Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e. V., die figawa – Bundesvereinigung der Firmen im Gas- und Wasserfach e.V. und der ZVSHK – Zentralverband Sanitär Heizung Klima haben jetzt einen bundeseinheitlichen Weiterbildungsplan zur Hygiene in der Trinkwasser-Installation aufgelegt: Die Schulungsinitiative „Fit für Trinkwasser“ wurde Ende Januar 2022 in der Geschäftsstelle des ZVSHK ins Leben gerufen.

Christoph Brauneis (BTGA), Andreas Müller (ZVSHK), Volker Meyer (figawa), unterzeichneten den Vertrag über die Gründung der Schulungsinitiative „Fit für Trinkwasser“ in der ZVSHK-Geschäftsstelle in Sankt Augustin.

