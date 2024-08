Swegon Deutschland stellt sich für die Zukunft auf

Nils Meinert, Geschäftsführer von Swegon

Auch in der personellen Ausrichtung ist das Thema Nachhaltigkeit von prägender Bedeutung. Auf Management-Ebene wurde das Team bereits in mehreren Schlüsselpositionen um erfahrende Mitarbeiter verstärkt. So hat Bernd Oehlerking zum 1. Dezember 2023 mit seinen mehr als 30 Jahren Erfahrung in international agierenden Unternehmen die Funktion des Directors Product Marketing übernommen und verantwortet damit neben dem Marketing auch das Produktmanagement. Olaf Wischmann wurde zum 1. April 2024 zum Director Service ernannt. Er bringt langjährige und umfassende Erfahrungen in den Bereichen Vertrieb, Service sowie Projektgeschäft in der Gebäudetechnik und im Facility Management mit.

Das Unternehmen legt nach eigenen Angaben großen Wert auf die lokale Präsenz, um möglichst persönlich für die Kunden da zu sein. So gibt es in Deutschland 12 Regionalzentren an zentralen Standorten, um die persönliche Erreichbarkeit gewährleisten zu können. Die zentralen Funktionen sind in Garching bei München konzentriert, wo man im Mai 2023 ein modernes Bürogebäude im Business Campus bezog, um dem kontinuierlichen Wachstum gerecht zu werden.