Starker Zuwachs bei PV und Batteriespeichern

Verteilung des Leistungszubaus von PV-Anlagen nach Leistungsklasse, Anlagentyp und Jahr der Inbetriebnahme.

Bild: Fraunhofer ISE Verteilung des Leistungszubaus von PV-Anlagen nach Leistungsklasse, Anlagentyp und Jahr der Inbetriebnahme. Bild: Fraunhofer ISE p zu beobachten. Hier steigerten sich die relativen Anteile am Zubau von 2 % im Jahr 2019 auf 29 % im Jahr 2023. Gebäudeanlagen zwischen 2 und 10 kW p machen mit durchschnittlich 64 % von 2001 bis 2023 weiterhin das größte Segment am Anlagenzubau aus.

Segmente verschieben sich

„Der Trend bei Balkon-PV-Anlagen ist mittlerweile so stark, dass es sich beim Leistungszubau der Photovoltaik bemerkbar macht, auch wenn weiterhin die größeren Anlagenklassen für den Solarausbau in Deutschland entscheidend bleiben“, sagt Tobias Reuther, Autor der Kurzstudie. In Bezug auf die installierte Leistung haben sich die Anteile im Segment der Gebäudeanlagen mit einer Leistung zwischen 10 und 20 kW p in den letzten Jahren stark erhöht, von 3 % im Jahr 2020 auf 22 % im Jahr 2023. Nach den Studienergebnissen liegen sie damit auf dem gleichen Niveau wie Gebäudeanlagen mit einer Leistung zwischen 2 und 10 kW p .

Freiflächen-PV nimmt zu

Die Bedeutung von Freiflächenanlagen nimmt für den PV-Leistungszubau insgesamt seit dem Jahr 2020 wieder zu. Freiflächenanlagen machten im Jahr 2022 40 % des Leistungszubaus aus. Dieser Trend konnte sich im Jahr 2023 nicht fortsetzten mit einem Anteil von 29 %. In der Gesamtbetrachtung konnte im Jahr 2023 eine Zubaurate von 14,5 GW erreicht werden, was die bisher stärksten Zubaujahre in 2010, 2011 und 2022 um fast das doppelte übertrifft. Damit wurde das Ausbauziel der Bundesregierung für das Jahr 2023 von 9 GW weit übertroffen, welches bereits im August des Jahres 2023 erreicht wurde.

Batteriespeichermarkt boomt

Die Zahl der jährlich neu installierten Batteriespeicher in Deutschland stieg in den letzten Jahren rapide an. Ende des Jahres 2023 waren in Deutschland insgesamt über 1,1 Mio. Batteriespeicher installiert, wovon fast 50 % im Jahr 2023 zugebaut wurden. Das Heimspeichersegment (bis 30 kWh Speicherkapazität) machte Ende des vergangenen Jahres fast 83 % der gesamt installierten Speicherkapazität in Deutschland aus. Heimspeicher werden in Deutschland nach Bekunden des Fraunhofer ISE vor allem in Kombination mit PV-Anlagen eingesetzt. Auf Großspeicher (ab 1.000 kWh Speicherkapazität) entfallen mittlerweile 13 %. Verteilung des Bestandes (Speicherkapazität) von Batteriespeichern nach Kapazitätsklassen bis Ende des Jahres 2023 in % und absolut in MWh.

Zum Download der Studie geht es hier.