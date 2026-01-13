Stabsübergabe beim FHB

Nach mehr als drei Jahrzehnten an der Spitze des Fortbildungswerks Haus- und Betriebstechnik (FHB) hat sich Geschäftsführer und Referent Helmut Bucher zum Jahresende 2025 in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Mit 81 Jahren zieht sich ein Gründungsmitglied zurück, das die Entwicklung des FHB von Beginn an maßgeblich geprägt hat. Diese Erfahrung brachte Bucher unter anderem aus seiner langjährigen Tätigkeit bei einem großen Automobilzulieferer ein, wo er als Leiter Gebäudemanagement, Riskmanagement und als Brandschutzbeauftragter für Europa verantwortlich war.

Helmut Bucher, Gründungsmitglied und langjähriger Geschäftsführer, hat sich in den Ruhestand verabschiedet.

Bild: FHB Helmut Bucher, Gründungsmitglied und langjähriger Geschäftsführer, hat sich in den Ruhestand verabschiedet. Bild: FHB

Eberhard Kipp, seit 2019 geschäftsführender Gesellschafter des FHB.

Bild: FHB Eberhard Kipp, seit 2019 geschäftsführender Gesellschafter des FHB. Bild: FHB

Das FHB ist ein bundesweit etablierter Spezialanbieter für praxisnahe Seminare und Fortbildungen.

Bild: FHB Das FHB ist ein bundesweit etablierter Spezialanbieter für praxisnahe Seminare und Fortbildungen. Bild: FHB

Weitere Informationen sowie aktuelle Seminarangebote mit Terminen und Orten sind jederzeit auf der Website abrufbar.