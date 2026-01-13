Stabsübergabe beim FHB

Nach mehr als drei Jahrzehnten an der Spitze des Fortbildungswerks Haus- und Betriebstechnik (FHB) hat sich Geschäftsführer und Referent Helmut Bucher zum Jahresende 2025 in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Mit 81 Jahren zieht sich ein Gründungsmitglied zurück, das die Entwicklung des FHB von Beginn an maßgeblich geprägt hat. Diese Erfahrung brachte Bucher unter anderem aus seiner langjährigen Tätigkeit bei einem großen Automobilzulieferer ein, wo er als Leiter Gebäudemanagement, Riskmanagement und als Brandschutzbeauftragter für Europa verantwortlich war.
Helmut Bucher, Gründungsmitglied und langjähriger Geschäftsführer, hat sich in den Ruhestand verabschiedet.
Bild: FHB
Als Helmut Bucher das FHB 1992 gemeinsam mit weiteren Mitgliedern des Bundesverbands der Haus- und Betriebstechniker (BdHB) gründete, war praxisnahe Weiterbildung für Haus- und Betriebstechniker noch ein Randthema. Bucher erkannte früh den wachsenden Qualifizierungsbedarf im technischen Gebäudebetrieb. Mit seinem umfassenden Erfahrungsschatz aus der Technischen Gebäudeausrüstung (TGA) und dem Facility Management legte er den Grundstein für ein Fortbildungsangebot, das er unter den Leitsatz „Praktiker schulen Praktiker“ stellte.
Eberhard Kipp, seit 2019 geschäftsführender Gesellschafter des FHB.
Bild: FHB
Heute ist das FHB ein bundesweit etablierter Spezialanbieter für praxisnahe Seminare und Fortbildungen, die sich konsequent an den realen Anforderungen der Branche orientieren. Das Angebot richtet sich unter anderem an Hausmeister, Facility-Manager, Anlagenbetreiber, Instandhalter, Gebäudemanager, Projektleiter sowie Monteure und Obermonteure aus der TGA. Thematische Schwerpunkte bilden die Gewerke Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, Brandschutz, Betreiberverantwortung und Energieoptimierung.
Das FHB ist ein bundesweit etablierter Spezialanbieter für praxisnahe Seminare und Fortbildungen.
Bild: FHB
Die Zukunft des FHB ist klar geregelt: Die Geschäftsführung liegt künftig bei Eberhard Kipp, der bereits seit 2019 geschäftsführender Gesellschafter ist und dem Unternehmen seit 2009 angehört. Er steht für Kontinuität ebenso wie für die Weiterentwicklung des Fortbildungsangebots in einem zunehmend komplexen technischen und regulatorischen Umfeld. Tief verwurzelt in der Branche, kooperiert das FHB bei seinen Bildungsangeboten unter anderem mit dem Bundesverband der Haus- und Betriebstechniker (BdHB), dem Industrieverband Technische Gebäudeausrüstung Baden-Württemberg (ITGA), dem Fachverband Gebäude-Klima (FGK) sowie dem Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung (BTGA).
Weitere Informationen sowie aktuelle Seminarangebote mit Terminen und Orten sind jederzeit auf der Website abrufbar.