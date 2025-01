Seminarreihe „BIM für Beginner“ wird fortgesetzt

Das Mittelstand-Digital Zentrum Bau setzt sein Seminarangebot fort und bietet auch 2025 weitere Termine für BIM-Einsteiger an. Die Angebote können sowohl online (Teil 1: 19. Februar 2025, Teil 2: 21. Februar 2025) als auch vor Ort in Nürnberg (27. März 2025) und Magdeburg (3. April 2025) wahrgenommen werden. Ziel der Seminarreihe ist es, einen unkomplizierten Start in das Thema Building Information Modeling (BIM) zu ermöglichen, die damit verbundenen digitalen Prozesse zu beleuchten und notwendige Fachbegriffe zu erklären. Einstiegshürden, oft durch Unkenntnis im Umgang mit der digitalen Planungsmethode BIM begründet, sollen so für alle Teilnehmer niedrig gehalten werden.

Das Mittelstand-Digital Zentrum Bau setzt sein Seminarangebot fort und bietet auch 2025 Termine für BIM-Einsteiger an.

Bild: BWI-Bau Das Mittelstand-Digital Zentrum Bau setzt sein Seminarangebot fort und bietet auch 2025 Termine für BIM-Einsteiger an. Bild: BWI-Bau

Was bieten die Seminare

Wichtiges Grundlagenwissen: Die Teilnehmenden lernen die wesentlichen Begriffe und Konzepte hinter der BIM-Methode kennen.

Realisierte Projekte und die sinnvolle BIM-Anwendung: Im Seminar soll BIM anhand realer Projektbeispiele anschaulich erklärt werden. Theoretische Hintergründe, Fachbegriffe und Zusammenhänge können so leichter verstanden und für zukünftige Projekte adaptiert werden.

Ausloten der Perspektiven für die Zukunft: Mit BIM sich selbst und das Unternehmen „fit für die digitale Zukunft“ machen – aber wie? Das Seminarprogramm legt Schwerpunkte legt einen Schwerpunkt auf die organisatorische Ausrichtung und das Überdenken interner Prozesse für eine tragfähige BIM-Strategie.

Die Online- und Live-Veranstaltungen sind für alle, die sich für BIM interessieren und bisher keine oder nur wenige Berührungspunkte damit hatten. Dabei spielt es keine Rolle, ob Studierender, Architekt, Ingenieur, Bauleiter oder Handwerksmeister teilnehmen möchten. Eine Anmeldung ist erforderlich, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Alle BIM-Schulungen sind kostenfrei.

Die modellbasierte Planungsmethode hat das Planen revolutioniert. Mit BIM können detaillierte digitale Modelle von Gebäuden und Bauwerken erstellt werden, die alle Informationen für den Lebenszyklus eines Bauwerks enthalten – von der Planung über die Bauphase und den Gebäudebetrieb bis hin zum Um- oder Rückbau. Dies ermöglicht unter anderem eine effizientere und ressourcenschonendere Planung, unterstützt die Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten und schafft eine höhere Qualität im Bauprozess.