Schulungsprogramm von Kessel 2023

In seinen Kundenforen bietet Kessel ein bedarfsorientiertes Aus- und Weiterbildungsangebot mit praxiserfahrenen Referenten und erlebbarer Technik.

Bild: Kessel In seinen Kundenforen bietet Kessel ein bedarfsorientiertes Aus- und Weiterbildungsangebot mit praxiserfahrenen Referenten und erlebbarer Technik. Bild: Kessel Kessel 2023 wieder ein flexibles, bedarfs- und kundenorientiertes Schulungsangebot für Entwässerungslösungen an – digital und in Präsenz. In den sechs deutschen Kundenforen in Lenting, Stuttgart, Mainz, Dortmund, Hamburg und Taucha vermitteln praxiserfahrene Referenten in modernen Schulungs- und Übungsräumen Expertenwissen zum Anfassen.

Die Präsenzschulungen in Kleingruppen werden ergänzt durch eLearning-Module und Webinare, die auf Wunsch um ein speziell für technisches Personal entwickeltes „Online Praxis-Training“ ergänzt werden können. Fachdozenten teilen zweimal wöchentlich ihre Expertise in kurzen, intensiven Einheiten – einfach und bequem für zuhause. Insgesamt stehen zur Qualifizierung von Fachpartnern 24 Themen rund um die Entwässerungstechnik zur Auswahl. Erstmals beteiligen sich auch externe Referenten als Schulungspartner, um praxisorientiertes Wissen zu Anschlussgewerken aus erster Hand einzubringen und den Teilnehmern somit einen zusätzlichen Mehrwert zu bieten. Informationen zum aktuellen Webinar- und Seminarprogramm sind auf der Website des Unternehmens verfügbar. Dort können auch die Termine für das erste Halbjahr direkt online gebucht werden.