Eine Event-Kuppel im EUREF-Campus dient für verschiedenste Veranstaltungen und bietet Platz für rund 650 Personen.

Schneider Electric, ein führender Anbieter für die digitale Transformation von Energiemanagement und Automatisierung, hat mit dem Umzug des Deutschland-Headquarters auf den EUREF-Campus in Düsseldorf einen Meilenstein in seiner Unternehmensentwicklung gesetzt. Als Technologiepartner des zukunftsweisenden Modellquartiers bringt das Unternehmen seine Expertise in den Bereichen Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung ein und gestaltet aktiv die Energiewende mit. Der Campus, der bereits heute die Klimaziele der Bundesregierung für das Jahr 2045 erfüllt, ist ein Reallabor für die Energie- und Mobilitätswende.

Ein Highlight des Campus ist die thermische Nutzung des Lichtenbroicher Baggersees, die in Kombination mit Photovoltaik, Fernwärme und Second-Life-Batteriespeichern eine vollständig CO₂-neutrale Energieversorgung sicherstellt. Die intelligente Steuerung erfolgt über den „Microgrid Advisor“ von Schneider Electric, der alle Energiequellen dynamisch miteinander verknüpft und in Echtzeit optimiert.

Als zukunftsorientierter Standort bietet der EUREF-Campus Düsseldorf ein hochmodernes Arbeitsumfeld für Unternehmen, Start-ups und wissenschaftliche Institutionen, die sich mit den zentralen Zukunftsthemen Energie, Mobilität und Nachhaltigkeit beschäftigen. Auf rund 80.000 m² entstehen flexible Büroflächen, Labore und Innovationsräume für bis zu 4.000 Arbeitsplätze – in direkter Nähe zum Flughafen Düsseldorf und dem Fernbahnhof Düsseldorf-Flughafen. Schneider Electric übernimmt als Ankermieter eine Fläche von 11.500 m².

Innovation Hub eröffnet

Mike Hughes, CEO DACH Schneider Electric, eröffnete die Pressekonferenz und das Innovation Hub.

„Mit der Entscheidung für den EUREF-Campus als neuen Standort unseres Headquarters war für uns klar, dass wir hier auch eine Ausstellung integrieren möchten“, so Mike Hughes. „Wie uns die Teilnehmenden des Presse-Events bestätigt haben, ist es uns gelungen, unsere große Bandbreite an Lösungen in einer attraktiven Kombination aus Exponaten und digitalen Inhalten auf einer Fläche von 660m² zu präsentieren. Ich kann jeden nur dazu einladen, der an unserem Weg der Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung interessiert ist, sich als Gruppe für eine Tour durch den Hub anzumelden – es lohnt sich!“ Der Innovation Hub ist in fünf Produktwelten aufgeteilt: „Home“, „Building“, „Infrastructure“, „Data Center“ und „Industry“.

Im Rahmen des Presse-Events standen aktuelle wirtschaftliche, politische und technische Themen im Fokus.

Innovation, Bildung und Community im Fokus

Das Unternehmen hat nicht nur seine technologischen Lösungen auf den EUREF-Campus Düsseldorf eingebracht, sondern engagiert sich auch aktiv in den Bereichen Bildung und Forschung. Ab dem Wintersemester 2025 starten auf dem Campus mehrere interdisziplinäre Masterstudiengänge mit Fokus auf nachhaltige Energie, Mobilität und Digitalisierung. Damit entsteht ein Talent-Hub, der zukünftige Fach- und Führungskräfte gezielt auf die Herausforderungen der Energiewende vorbereitet.

Darüber hinaus bietet der Campus Raum für Begegnung und Austausch: Showrooms, Eventflächen und eine moderne, nachhaltige Gastronomie schaffen ein inspirierendes Umfeld für Innovation und Dialog. Der EUREF-Campus Düsseldorf wird so zu einem lebendigen Ort, an dem Ideen entstehen, getestet und weiterentwickelt werden – ganz im Sinne von Schneider Mission: „Life Is On“.

Anmeldungen zur Tour durch den Innovation Hub sind hier über den Link „Tour-Anmeldung“ möglich.