Salto übernimmt Biometrie-Entwickler TouchByte

Salto Systems hat das Biometrie-Unternehmen TouchByte übernommen.

Bild: Salto Systems Salto Systems hat das Biometrie-Unternehmen TouchByte übernommen. Bild: Salto Systems Salto Systems, Entwickler und Hersteller von elektronischen Zutrittslösungen, hat das britische Biometrie-Unternehmen Touchbyte übernommen. Durch die Übernahme des in Cornwall ansässigen Technologieunternehmens möchte Salto die Entwicklung und Markteinführung seiner ersten Lösung für die Zutrittskontrolle mit Gesichtserkennung wesentlich beschleunigen. Die Basis dafür bilden die Managementplattform und die Hardware von Touchbyte, die auf dem Cognitec-Algorithmus aufsetzen. In den vergangenen zwei Jahren hat der Anbieter nach eigenen Angaben die Entwicklung von durchgängigen Zutrittssystemen durch verschiedene strategische Investitionen beschleunigt. Im Jahr 2022 hat das Unternehmen bereits den deutschen Spezialisten für Gesichtserkennungslösungen Cognitec übernommen. Mit der Integration des Flaggschiff-Algorithmus „FaceVACS“ von Cognitec in seine Hardware will Salto seine Lösungskompetenz um eine ganze Reihe neuer Möglichkeiten erweitern und so die Anforderungen von Anwendern noch besser erfüllen.