Die VdS-BrandSchutzTage 2024 verzeichneten über 4.600 Fachbesucher.

Bild: VdS Die VdS-BrandSchutzTage 2024 verzeichneten über 4.600 Fachbesucher. Bild: VdS

Kombination aus Messe, Fachtagungen und mehr

Das Angebot der VdS-BrandSchutzTage 2024 umfasste wieder eine große internationale Fachmesse mit 150 Ausstellern aus dem In- und Ausland, Live-Vorführungen, Jobbörse und Treffpunkt Bildung und Karriere, ein buntes Rahmenprogramm auf der Messebühne sowie acht VdS-Fachtagungen in den angrenzenden Sälen. Die Veranstaltung wurde vom Kölner Bürgermeister Dr. Ralf Heinen eröffnet.

Live auf der Bühne in der Messehalle konnten drei Fachforen verfolgt werden: das „Zukunftsforum Brandschutz“ zu wichtigen Zukunftsthemen, das „Ausstellerforum“ zu innovativen Lösungen sowie der VdS-BrandSchutzTalk. Im Rahmen des „Zukunftsforums Brandschutz“ und des „Ausstellerforums“ wurden die Themen „Moderne Sicherungsketten für KRITIS-Gebäude“, „Inklusive Brandmeldesysteme“, „Lithium-Ionen-Akkus am Arbeitsplatz“, „Brandschutz für Dächer mit Photovoltaikanlagen“, „Anwendung von fluorfreiem Löschschaum“ und viele mehr behandelt. In den beiden jeweils 90-minütigen Runden des „VdS-BrandSchutzTalks“ diskutierten hochrangige Expertinnen und Experten vor einem prall gefüllten Auditorium über die Themen „BMA-Anschlussbedingungen für Feuerwehren – Warum fällt die Standardisierung so schwer?" und „Wem gehört die Abweichung?". Die Messegäste konnten eine Hochdruck-Spritzpistole selbst ausprobieren.

Bild: VdS Die Messegäste konnten eine Hochdruck-Spritzpistole selbst ausprobieren. Bild: VdS

150 Jahre Sprinkler

Ein weiteres Highlight war in diesem Jahr die große Sprinkler-Sonderfläche in der Messehalle. Neben einer Ausstellung zum Thema „150 Jahre Sprinkler“ enthielt sie Live-Vorführungen der Firma Danfoss: Alle Gäste der VdS-BrandSchutzTage durften den Wandhydranten mit der Hochdruck-Spritzpistole ausprobieren, viele nahmen die Möglichkeit wahr. Außerdem demonstrierte das VdS-Labor mit einer Sprinkler-Prüfeinrichtung, wie Sprinklerköpfe aus Altanlagen auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft werden.

Am 4.12. fand hier die Übergabe des VdS-Zertifikats an die Firma Calanbau Brandschutzanlagen GmbH, für das Produkt "SmartFit", powered by EuroSprinkler, statt. Dabei handelt es sich um die ersten Sprinkler, die nicht nur thermisch, sondern auch elektrisch ausgelöst werden können. Es entstehen dadurch ganz neue Möglichkeiten für Brandschutzkonzepte.



Messetouren mit Begleitung

Auf geführten Messerundgängen konnten die Besucher einen guten Überblick über diverse Innovationen gewinnen. Drei Studenten der Hochschule Furtwangen hatten ein Konzept für die Rundgänge erarbeitet, darunter auch spezielle Führungen für Schülerinnen und Schüler. Die Idee: junge Zielgruppen für das Thema Brandschutz mit seinen vielfältigen Berufsbildern zu begeistern. Das Angebot wurde laut Messegesellschaft insbesondere von Berufsschülern sehr gut angenommen. Die insgesamt acht Fachtagungen in den angrenzenden Kongresssälen waren sehr gut bzw. sogar ausgebucht. Die Fachtagungsbesucher nahmen gerne die Gelegenheit wahr, vor Tagungsbeginn und in den Pausen die Fachmesse samt Rahmenprogramm zu besuchen.

VdS-BrandSchutzTage 2025 am 3. und 4. Dezember

Die nächsten VdS-BrandSchutzTage finden am 3. und 4. Dezember 2025 statt – wie immer in der Koelnmesse in Messehalle 10.1. Dann auf noch größerer Fläche und mit dem zusätzlichen Themenschwerpunkt „Baulicher Brandschutz“, zu dem es auch eine Sonderfläche geben wird.