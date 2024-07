Projekte beim ersten AI Communication Award ausgezeichnet

Die Künstliche Intelligenz als Helfer im Podcast-Dschungel, beim Escape-Game fürs Recruiting und beim kreativen Schaffen für Instagram – das sind die Siegerprojekte beim ersten AI Communication Award. Ein Student hat sich zudem damit auseinandergesetzt, wie KI die Markenkommunikation beeinflusst. Die Wirtschaftsministerin von Baden-Württemberg, Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, freut sich über die Award-Vergabe: „Wie in allen Zukunftstechnologien braucht es auch beim Einsatz von KI Vorreiter und inspirierende Beispiele, die anderen Mut machen – das ist mit den ausgezeichneten Projekten wahrlich gelungen.“

Die Preisverleihung, die im Restaurant DeSi in Kupferzell stattfand, war nicht nur eine Feier der Gewinner, sondern auch eine Gelegenheit zum Networking und zum Austausch von Ideen. Denn die Veranstaltung war eingebettet in die zweiten Social Media Days, wodurch sich zusätzliche Synergien und Netzwerkmöglichkeiten ergaben. „Viele Menschen und Unternehmen haben noch Hemmungen beim Einsatz von KI“, sagt Vorstandsvorsitzender Dr. Marc Wucherer vom Ausrichter Ziehl-Abegg. „Wir wollen Mut machen und beispielhafte Lösungen zeigen, bei denen KI in der Kommunikation eingesetzt wird.“ Denn laut den Ausrichtern eignet sich besonders die Kommunikation für den Einsatz künstlicher Intelligenz (KI).

Die Gewinner beim AI Communication Award mit etlichen Jury-Mitgliedern.

Bild: Ziehl-Abegg / Ufuk Arslan Die Gewinner beim AI Communication Award mit etlichen Jury-Mitgliedern. Bild: Ziehl-Abegg / Ufuk Arslan

Preiseverleihung in vier Kategorien

Kategorie: Creative / Interactive Application

Die Volksbank Bühl plante ein Event mit dem Influencer Bob Blume, der einen Vortrag über KI in der Schule hält. Die Schüler haben dabei die Chance, bis zu 555 € für ihre Klassenkasse zu gewinnen. Die Teilnahme von Jugendlichen an klassischen Gewinnspielen bei früheren Veranstaltungen war gering. Wie kann das Interesse geweckt werden, damit sie aktiv am Gewinnspiel teilnehmen? Direkt nach dem Vortrag hatten die Schüler 30 Minuten Zeit für ein Online-Escape-Game. Durch interaktives Storytelling und den Einsatz von KI-Rätseln wurden spielerisch die Vortragsinhalte vertieft. Wer das Spiel erfolgreich löste, war automatisch für das Gewinnspiel qualifiziert. Diese Aktivität war nicht nur unterhaltsam, sondern motiviert die Schüler auch, aktiv am Event teilzunehmen und ihr Wissen anzuwenden. Die Implementierung von KI spielte eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des Escape-Games. Ein beträchtlicher Teil der Inhalte, darunter Grafiken, Dialoge und Fotos, wurde mithilfe von KI erstellt. Die vielseitige Anwendung von KI bereicherte das Escape-Game und trug maßgeblich dazu bei, eine spannende Spielerfahrung zu schaffen.

Kategorie: Marketing / Communication Strategy

Die Rational AG, Unternehmen im Bereich professioneller Kochsysteme, revolutionierte sein Instagram-Marketing durch KI-Tools – ohne Extra-Budget. Ein Beispiel, wie auch im B2B-Sektor mit Technologie und Kreativität herausragende Kommunikationserfolge erzielt werden können. Der Rational-Instagram-Kanal sollte im Geschäftsjahr 2023 neue Höhen erklimmen, doch das Budget sollte gleich bleiben und die Produktion weiter Inhouse erfolgen. Die Herausforderung war klar definiert: Mehr Leistung mit den gleichen Mitteln. Das Unternehmen hat die KI in das Social-Media-Team integriert – nicht nur als ein Tool, sondern als ein neues Teammitglied. Die Ergebnisse in Zahlen: über 35.000 neue Follower, was einem Wachstum von 87 % (immer im Vergleich zum Vorjahr) entspricht; 270 mehr neue Videos und ein Anstieg der Views um 120 % sowie ein 44 % höheres Engagement auf dem Kanal. Durch den intelligenten Einsatz von KI spart Rational mehr als 25 % der Zeit gegenüber dem bisherigen Prozess.

Kategorie: AI-Produkte / Plattformlösungen

Die dezentrale, fragmentierte Podcast-Welt macht die Suche nach relevantem Content schwierig. Mit PodMon entdecken User relevante Snippets, ohne eine Minute hören zu müssen. PodMon analysiert Themen und Trends, damit schnell passenden Content entdeckt werden kann. Das KI-basierte Podcast-Content Monitoring bietet Kontext-Analysen in Echtzeit auf Episodenlevel. Zudem bietet es Podcast-Marktanalysen zu Themenschwerpunkten und Thementrends in über 80.000 Podcasts. Des Weiteren sind Insights und Kontext-Daten für Werbetreibende für bessere kontextsensitive Ad-Placements möglich. Außerdem bietet es für Unternehmen Podcast-Selektion, Brand-Fit und Brand-Safety-Analysen an.

Kategorie: Studierende

Mario Mirschberger untersucht in seiner Masterthesis, wie KI-Technologien in die grundlegenden Bestandteile von Markenentwicklungsprozessen integriert werden können, um diese Prozesse effektiv und effizient zu unterstützen. Seine Erkenntnisse: KI-Technologien haben ein signifikantes Potenzial im Markenmanagement und bieten neue Einblicke und Effizienzgewinne. Zudem können Marken effektiv mit minimalem menschlichem Eingriff durch KI entwickelt werden. Und letztlich gibt es keinen signifikanten Unterschied in der gesellschaftlichen Wahrnehmung zwischen KI-generierten Marken und solchen, die von traditionellen Agenturen entwickelt wurden. Der Preis in der Kategorie Studierende ist mit 2.000 € dotiert.