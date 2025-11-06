Planerdialog 2025: Sonderbrandmeldetechnik im Fokus

Extrembedingungen, wie sie in Rechen- und Logistikzentren oder Recyclinganlagen oft herrschen, stellen auch extreme Anforderungen an die Meldetechnik. Sonderbrandmeldetechnik für Einsatzbereiche, in denen klassische Melder an ihre Grenzen stoßen, sind dieses Jahr Thema bei der Veranstaltung „Planerdialog“. Sie findet am 9. und 10. Dezember online statt und ist von Architekten- und Ingenieurkammern als Fortbildung anerkannt. Mit Vorträgen und Diskussionen zu rechtlichen und praktischen Aspekten bietet die Veranstaltung des Brandschutzanbieters Hekatron seit 2019 Teilnehmenden fundiertes Wissen, aufschlussreiche Praxisbeispiele und die Möglichkeit zum Austausch mit Fachexperten.

Ein Fall für Sonderbrandmeldetechnik: Räume für Server und IT-Infrastruktur.

Bild: Hekatron Ein Fall für Sonderbrandmeldetechnik: Räume für Server und IT-Infrastruktur. Bild: Hekatron

Thomas Litterst, Spezialist für Bauordnungsrecht, Normen und Richtlinien bei Hekatron Brandschutz, erklärt in seinem Vortrag aktuelle und kommende Normen (u. a. VdS 6003, VDE 0833-2, DIN 14675-1, Einsatz von Thermalkameras) und gibt einen Ausblick auf Entwicklungen in der Normung.

Christian Sumser, Schulungsreferent Sonderbrand bei Hekatron Brandschutz, zeigt anhand konkreter Projekte (Rechenzentren, Recyclinganlagen) Herausforderungen, Zielkonflikte und bewährte Lösungen bei der Anwendung von Sonderbrandmeldern (ASD, lineare Rauch- und Wärmemelder).

Beide Vorträge in Kombinationen bieten Teilnehmenden somit einen fundierten Überblick über Anforderungen und Möglichkeiten der Sonderbrandmeldetechnik von der Theorie bis zur Umsetzung. Im Anschluss der jeweils 40-minütigen Vorträge werden Fragen der Teilnehmenden beantwortet. Weitere Informationen und die Anmeldung sind auf der Webseite des Veranstalters zu finden.