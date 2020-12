Perfekter Übergang bei der pit - cup GmbH

Schon bei der Gründung der pit-cup GmbH 1991 stand das durchgängige digitale Datenmanagement entlang der Wertschöpfungskette Planen-Bauen-Betreiben im Fokus des CAD und CAFM-Anbieters. Und wenn heute nach IT-Anwendungen zu "Open BIM" und "Digital Twins" in Planung und Betrieb gefragt wird, zählt die pit-cup zu den führenden Anbietern im deutschsprachigen Markt. Gründer und Konstrukteur dieser unternehmerischen Erfolgsgeschichte ist Kurt Weber.

Nun hat der Unternehmenslenker sein berufliches Lebenswerk abgeschlossen und zum 1. Oktober 2020 Geschäftsführung und Anteile an Günter Grüner übergeben.

Der langjährige pit-Vertriebspartner ist mit seiner Ing. Günter Grüner GmbH selbst eine Branchengröße mit CAFM, CAD, Haustechnik und Energiemanagement im deutschsprachigen Raum. Beide Unternehmen werden auch weiterhin als Technologie- und Vertriebspartner ihre Synergien nutzen, um mit ihren Softwarelösungen die Bau- und Immobilienbranche in der Transformation zur Digitalisierung ideal zu unterstützen. Bei der pit - cup tritt nun eine neue Generation erfahrener Experten in die erste Reihe. Kurt Weber steht als Know-how-Träger und Branchenkenner punktuell weiter zur Verfügung: Ein perfekter Übergang für den Heidelberger IT-Anbieter, Kontinuität und Fortschritt für seine Kunden und Anwender.

„Uns wurde schon im Studium beigebracht, als Planer die Dinge vom Ende her zu denken“, erinnert sich Kurt Weber. „Und als ich später für ein großes Bauunternehmen selbst für Planungen verantwortlich war, musste ich erfahren, dass es vor allem die mangelnde digitale Durchgängigkeit der relevanten Daten war, die ein konsequentes Denken vom Ende des Lebenszyklus einer Immobilie oder einer technischen Anlage her verhinderte; und damit auch die vielen daraus resultierenden Vorteile erschwerte. Als wir dann 1991 die pit - cup GmbH gründeten, war für uns klar, dass wir mit unserer Produktstrategie alle Beteiligten im Lebenszyklus ansprechen mussten, um Vorteile und zusätzlichen Nutzen zu generieren,“ so der gelernte Versorgungsingenieur. Damit hatte Kurt Weber die mittelfristige Notwendigkeit eines BIM-Ansatzes schon früh vorweggenommen. Und als mit der Veröffentlichung des „Stufenplans für digitales Planen-Bauen-Betreiben“ im Herbst 2015 dieser innovative Ansatz auch in der breiten Fachbranche auf zunehmende Akzeptanz stieß, war die pit - cup schon da: Aus IT für Planen-Bauen-Betreiben wurde IT für BIM.