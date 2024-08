PEAKnx feiert 10-jähriges Jubiläum

PEAKnx feiert sein 10-jähriges Bestehen.

In den vergangenen zehn Jahren wurden laut Unternehmen zahlreiche Meilensteine erreicht und neue Maßstäbe in der Gebäudeautomation gesetzt. 2016 präsentierte sich das Unternehmen erstmals auf der Weltleitmesse für Licht und Gebäudetechnik Light + Building in Frankfurt. Nach der Entwicklung des „Controlpros“ folgte zwei Jahre später ein weiteres KNX-Touchpanel für einen breiteren Markt, das 2018 zusammen mit der neuen Visualisierungssoftware „YOUVI“ den RedDot Award erhielt – 2021 wurde diese Auszeichnung ebenfalls an die Entwicklung „Controlmicros“ vergeben.

Im Jahr 2024 gab es bisher die Markteinführung des „Control 12“, das mit entwicklungstechnischer Umstellung hervorging, sowie die Einführung der neuen Softwareversion in neuem Design und mit zusätzlichen Features. Das Unternehmen ist stetig gewachsen und hat im Juni 2024 ein größeres Gebäude in Darmstadt bezogen. Heute beschäftigt die Frima am neuen Standort rund 20 Mitarbeiter. Lorenz Rohrmann, Geschäftsführer der PEAKnx GmbH, sagt: „Am 1. August feiern wir unser Jubiläum – ein Jahrzehnt voller Innovationen und Fortschritte in der Gebäudesteuerung. Wir sind stolz auf die Entwicklung von PEAKnx, unsere Projekte und Erfolge und freuen uns auf spannende Neuheiten.“