OP-Air feiert Eröffnung von neuem Firmenstandort

Die OP-Air GmbH, mit weiteren Standorten in Bielefeld und Wien, ist auf hygienische Raumlufttechnik spezialisiert und ist tätig im Bereich Sekundärluft-Kühlgeräte für Reinraumanwendungen. Anfang Mai hat das Unternehmen seinen neuen Firmenstandort auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Lothringen in Bochum eingeweiht. Unter dem Motto „Wir können Wandel – vom Kohlefeuer zur Wärmepumpe“ wurde die Eröffnung gemeinsam mit Kunden, Partnern, Freunden und langjährigen Wegbegleitern gefeiert.

Der neue Firmenstandort von OP-Air in Bochum.

Datum der Einweihung bewusst gewählt

Insgesamt nahmen rund 160 Gäste an der Veranstaltung teil und nutzten die Gelegenheit, sich vor Ort ein Bild von den neuen Räumlichkeiten und den technischen Entwicklungen des Unternehmens zu machen. „Dieser Standort steht für Fortschritt, Verantwortung und strukturellen Wandel. Wichtigster Teil unserer Unternehmensstrategie ist die Förderung von Teamgeist und Eigenverantwortung. Ein kompromissloses Miteinander ist Voraussetzung für gleichbleibend hohe Produktionsqualität – gerade in einem international agierenden Kleinbetrieb mit unter 30 Mitarbeitenden“, sagte Geschäftsführer Ralf Knof in seiner Ansprache.

Hochrangige Gäste aus Verwaltung, Lokalpolitik und Kultur ergänzten die Gästeliste. Im Rahmen des offiziellen Veranstaltungsteils wurde auch das Datum der Einweihung thematisiert: Am 8. Mai jährte sich zum 80. Mal das Ende des Zweiten Weltkriegs und die Kapitulation Deutschlands. In mehreren Redebeiträgen wurde auf die Bedeutung dieses historischen Tages hingewiesen – und darauf, dass die Wahrung von Freiheit und Demokratie heute mehr denn je eine gemeinsame Aufgabe ist. In diesem Sinne galt ein besonderes Augenmerk dem Bildungsengagement des Unternehmens: Anstelle von Geschenken bat OP-Air um Spenden zugunsten des Bildungs- und Musikprojekts „Architects of Music e.V.“, das eine kulturelle Brücke zwischen Bochum und Kampala, Uganda schlägt. Kreative Mitmach-Programme, kulinarische Highlights und ein musikalischer Ausklang rundeten den Tag ab.