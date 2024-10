Online-Vortragsreihe mit Schwerpunkt auf Bestandssanierung

Bild: Danfoss Bild: Danfoss

Ausgehend von einem einleitenden Diskussionspanel thematisieren die Vorträge zunächst die aktuelle Krisensituation der Bauwirtschaft sowie die sanierungspraktisch relevanten Gesetzesvorhaben auf nationaler und europäischer Ebene. Im Anschluss daran werden zukunftsweisende Ansätze zur Reduktion des CO 2 -Fußabdrucks von Mehrfamilienhäusern diskutiert. Neben der Modernisierung der Wärmeversorgung durch Wärmepumpen, Solarthermie oder Nah- und Fernwärme kommen dabei auch Wege zur Effizienzoptimierung von Heizanlagen zur Sprache – einschließlich einer Erörterung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses möglicher Maßnahmen. Ein besonderes Augenmerk gilt darüber hinaus der Frage, wie sich Gebäude cloudbasiert in übergeordnete Energiemanagement-Strukturen einbinden lassen – sei es die Erzeugungsplanung von Energieversorgern oder die wirtschaftlich tragfähige energetische Optimierung ganzer Quartiere.

Als Referenten konnten neben Danfoss Spezialisten wie Andrea Voigt, Vice President Global Public Affairs, Sustainability and Communication bei Danfoss Climate Solutions, auch in diesem Jahr diverse externe Experten aus Unternehmen, Verbänden und Hochschulen gewonnen werden – darunter Prof. Dr.-Ing. Constanze Bongs, Inhaberin des deutschlandweit ersten Lehrstuhls für Wärmepumpentechnologie (Hochschule Karlsruhe), sowie Christian Stolte, Bereichsleiter für klimaneutrale Gebäude bei der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena). Die Teilnahme an den Vorträgen ist kostenlos und auch noch kurzfristig möglich. Interessierte können wahlweise die komplette Veranstaltungsreihe verfolgen oder sich zu ausgewählten Vorträgen einloggen. Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung sind auf der Webseite des Veranstalters zu finden.