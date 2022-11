Neues DWA-Merkblatt zu BIM in der Wasserwirtschaft

Bild: DWA Bild: DWA DWA hat das Merkblatt DWA-M 860-1 „Building Information Modeling (BIM) in der Wasserwirtschaft – Teil 1: Grundlagen“ veröffentlicht. In der Wasserwirtschaft gewinnt das Thema Digitalisierung zunehmend an Bedeutung. Es bieten sich neue Wege zur Optimierung von Planung, Bau und Betrieb bis hin zum Rückbau wasserwirtschaftlicher Anlagen, die mit durchgreifenden Veränderungen einhergehen. Ein wesentlicher Baustein dabei ist die Methodik des „Building Information Modeling“ (BIM). Wann und in welchem Umfang die Wasserver-sorgungs- und Abwasserentsorgungs-unternehmen letztlich in diese grundlegende Methodik einsteigen, ist eine individuelle Entscheidung. Doch schon jetzt muss sich jedes wasser-wirtschaftliche Unternehmen mit der Thematik auseinandersetzen, um diese Entscheidung fundiert treffen zu können.

Vor diesem Hintergrund soll die neue Merkblattreihe DWA-M 860 das Potenzial der Digitalisierung in der Wasser- und Abfallwirtschaft mittels der BIM-Methodik aufzeigen. Insofern richtet sich die Information an alle in der Wasserwirtschaft Tätigen von Planenden, Herstellern und Betreibern bis hin zu den Behörden. Der vorliegende Teil 1 soll einen ersten, einfachen Einstieg in die BIM-Methodik geben, in den weiteren Teilen der Merkblattreihe erfolgt eine vertiefende Auseinandersetzung.

Das Merkblatt DWA-M 860-1 wurde vom DWA-Fachausschuss WI-6 „Building Information Modeling (BIM) in der Wasserwirtschaft“ (Obmann: Prof. Dr.-Ing. Markus Schröder) im Auftrag des DWA-Hauptausschusses „Wirtschaft“ erarbeitet. Es erscheint inhaltsgleich im Regelwerk des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW) als Merkblatt DVGW W 1070-1. Das Merkblatt (ISBN 978-3-96862-228-6) kann u. a. über den DWA-Webshop bestellt werden.