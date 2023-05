Neues BIM-Portal der Kessel AG

Über das BIM-Portal können Produktdaten als native 3D CAD-Modelle in über 100 Formaten gängiger Systeme ausgeleitet werden.

Bild: Kessel AG Über das BIM-Portal können Produktdaten als native 3D CAD-Modelle in über 100 Formaten gängiger Systeme ausgeleitet werden. Bild: Kessel AG Kessel AG stellt Architekten und Fachplanern ab sofort eine neue Plattform für CAD- und BIM-Daten auf ihrer Website zur Verfügung. Dort können Produktdaten als native 3D CAD-Modelle in über 100 Formaten gängiger Systeme wie „Revit“, „AutoCAD“, „Solid Edge“, „Inventor“ oder „SolidWorks“ ausgeleitet werden. Auf der Website des Unternehmens finden Nutzer in den Bereichen Rückstauschutz, Hybrid-Hebeanlagen, Abscheide-, Pumpen- und Ablauftechnik sowie Technikschächte und Zubehör schnell und intuitiv zum jeweiligen Produkt. Eine Suche nach Stichwörtern, Artikelnummern oder im „Volltext“ navigiert ebenfalls ganz einfach zum gewünschten Ziel. Nach einer kostenfreien Registrierung stehen die selektierten Daten zum Download bereit, die sich direkt in BIM-Modelle oder eine TGA-Software integrieren lassen.