Neue Webinare und technische Schulungen zu nachhaltigen Kühl- und Heizlösungen mit CO2

Advansor führt eine neue Reihe technischer Online-Schulungen ein und bietet im Frühjahr wieder Webinare über Trends, Herausforderungen und Lösungen mit CO 2 an.

Alle Webinare basieren auf Kundenerfahrungen. Unternehmen wie Carrefour, Aldi und Edeka zeigen, wie sie die Herausforderungen in den Bereichen Kühlung und Heizung gelöst haben. Es gibt vier verschiedene Webinare mit unterschiedlichen Schwerpunkten je nach Anwendung: Lebensmitteleinzelhandel, Distributionszentren, warmes Klima und Nachhaltigkeit.

Die Webinare sind ab Anfang Februar in sieben Sprachen verfügbar. Die Teilnahme ist kostenlos und für jedermann offen, eine Anmeldung ist auf der Webseite des Unternehmens möglich.

Nächstes Webinar auf Deutsch

Lösungen für den Lebensmitteleinzelhandel

Freitag, 18.02.2022, um 10:00 Uhr

Webinar – Advansor – Nachhaltige CO2-Kälteanlagen

Technische Online-Schulungen

In den technischen Online-Schulungen bietet das Unternehmen acht Module mit einem Themenspektrum von der Inbetriebnahme über Wärmeübertrager bis hin zur Dokumentation an. Die Teilnahme an jedem Modul dauert etwa 1 Stunde und ist ebenfalls kostenlos.

Nächste Schulung auf Deutsch

Modul 1 – Technischen Dokumentationen über Advansor Anlagen

Freitag, 18.03.2022, um 13:00 Uhr

Technische Online-Schulung – Advansor