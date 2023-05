Neue Unternehmensspitze bei Telenot

Anja Wunderle und Dr. Timo Stock.

Telenot stellt sich an der Unternehmensspitze neu auf. Dr. Timo Stock und Anja Wunderle ergänzen die beiden Gesellschafter-Geschäftsführer Klaus und Peter Wunderle und führen das Familienunternehmen gemeinsam in die Zukunft. Neben den Produktlinien Einbruch, Brand und Zutritt sollen künftig über das breite Stützpunkt-Netzwerk vermehrt auch digitale Dienste angeboten werden.



Seit gut einem Jahr ist der promovierte Maschinenbau-Ingenieur Timo Stock an Bord, zusammen mit Anja Wunderle hat er in enger Abstimmung mit den beiden Brüdern Klaus und Peter Wunderle erste Schritte in Richtung Neuausrichtung des Traditionsherstellers eingeläutet. In erster Linie soll die schnelle Anpassungsfähigkeit auf veränderte Rahmenbedingungen weiter ausgebaut werden. Außerdem werden die digitalen Dienste erweitert, um die eigenen Systeme über Kooperationen noch viel stärker in das intelligente Gebäude der Zukunft zu integrieren.