Nächste Fachmesse „elektrotechnik“ im Februar 2025

Bild: elektrotechnik / Messe Dortmund Bild: elektrotechnik / Messe Dortmund FEH NRW) als fachlicher und ideeller Träger arbeiten intensiv an den nächsten Ausgaben der Fachmesse und der Ausrichtung für die kommenden Jahre. An die elektrotechnik 2025, die vom 12. bis 14. Februar 2025 ihre Tore öffnet, schließt sich zwei Jahre später die 45. Ausgabe der elektrotechnik 2027 nahtlos an. Im zweijährlichen Turnus stehen die wichtigsten Zukunftsthemen wie Gebäude-, Industrie- und Energietechnik im Mittelpunkt.

Hier sticht u. a. die Elektrifizierung der Wärmetechnik hervor. Eine Entwicklung, die insbesondere bei der Erzeugung durch Photovoltaik sowie bei den Themen Speicherung und Übertragung von Wärme immer stärker in das E-Handwerk drängt und dieses vor neue Herausforderungen stellen. Von der Installation von PV-Anlagen und Wärmepumpen über die Gebäudeautomation bis hin zu intelligenten Steuerungssystemen, Energiespeichern oder der Ladeinfrastruktur deckt die elektrotechnik, die weit über den Wirtschaftsraum NRW hinausgeht, alle relevanten Aspekte ab.