Nachfrage: Marktentwicklung von politischen Impulsen geprägt

Im ersten Quartal 2024 ist eine schwankende Nachfrage nach verschiedenen Heizungssystemen zu erkennen, von fossil bis erneuerbar. Das zeigt die Online-Nachfrage des DAA WärmeIndex. Was sich dabei herausstellt: Förderungen und Interesse korrelieren hoch. In der Kalenderwoche 9 steigt das Interesse an Erneuerbaren deutlich – seit diesem Zeitpunkt war die Antragstellung für die Heizungsförderung wieder möglich. Auch der zuvor gestiegene Positivtrend bei Ölheizungen ging seitdem zurück.

Abhängigkeit von der Politik

Als es in der KW 9 wieder möglich war, Fördermittel für den Heizungstausch zu beantragen, bleibt der Nachfragetrend für Erneuerbare über dem für Fossile. Nach Bekunden von DAA bestätigt dieses Bild, was auch Branchenverbände wie der Bundesverband Wärmepumpe e. V. (BWP) und der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) angemahnt haben: Politische Signale, so auch die verlässliche Bereitstellung von Fördermitteln, wirken sich direkt auf den Markt aus – positiv wie negativ. Beide Verbände fordern daher Maßnahmen der Regierung, um den „Wärmepumpenhochlauf“ wieder voranzubringen. Ansonsten befürchten sie im Jahresverlauf 2024 eine Stagnation bis hin zum Rückgang auf dem Wärmepumpenmarkt.

Der Indexwert für erneuerbare Heizungen steig in der neunten Kalenderwoche stark an – zu diesem Zeitpunkt war die Antragsstellung auf Fördermöglichkeiten bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) wieder möglich.

Höhere Indexwerte bei Wärmepumpe und Ölheizung