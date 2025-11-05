Mitsubishi Electric nimmt an bundesweiten Wärmepumpen-Infotagen teil

Die Heizungswende auf Tour bringen! Im wahrsten Sinne des Wortes ist das das Ziel der Wärmepumpen-Infotage. Von Oktober 2025 bis März 2026 reisen Energiesparkommissar Carsten Herbert und Anja Floetenmeyer-Woltmann, Wärmepumpen-Beirätin der EU-Kommission, quer durch die Republik, um gemeinsam mit zahlreichen lokalen Installationsbetrieben Hausbesitzer über Heizungsaustausch, Fördermittel und rechtliche Rahmenbedingungen zu informieren. Die erste von 9 Großveranstaltungen, bei der Mitsubishi Electric, Geschäftsbereich Living Environment Systems, und deren lokale Fachpartner dabei waren, startete am 20.10.2025 in Heidelberg und war ein voller Erfolg.

„Es gibt für jedes Haus und jede Lebenssituation eine passende Wärmepumpe“ – überzeugt von dieser These sorgte Carsten Herbert für aufmerksame Zuhörer.

Bild: Anja Floetenmeyer-Woltmann

Großer Andrang am Stand von Mitsubishi Electric: Beim Beratungsmarathon in Heidelberg informierten sich Hausbesitzer über ihre Wärmepumpen-Möglichkeiten.

Bild: Philipp Rothe

Auch bei den folgenden Veranstaltungen sind mit Mitsubishi Electric-Fachpartnern wieder lokale Heizungsexperten vor Ort, um Wissen zu vermitteln, Antworten zu geben sowie persönlich und objektgenau zu beraten. Dabei können sich die teilnehmenden Fachpartner aus der Region auf die umfassende Unterstützung von Mitsubishi Electric verlassen. Mit Hilfe umfangreicher Werbemaßnahmen im Vorfeld des Events – sei es durch Anzeigen in lokalen Tageszeitungen, aufmerksamkeitsstarke Außenwerbung und zahlreiche Social-Media-Beiträge – sorgt der Ratinger Wärmepumpenhersteller für die Bekanntheit der Heizungswende-Tour und damit für starken Zulauf potenzieller Kunden bei seinen Fachpartnern im Handwerk.