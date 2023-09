Loxone eröffnet neuen Campus

Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit wurde Mitte September der neue Loxone Campus eingeweiht.

Loxone hat kürzlich in Österreich einen neuen Campus eröffnet, der die ganze Vielfalt der intelligenten Gebäudeautomation für Hausbauer, Planer, Architekten und jeden Interessierten erlebbar machen soll. Neben Komfort- und Sicherheitsaspekten zeigt der Campus nach Unternehmensangaben auch, wie durch die intelligente Regelung 40 % an Energie gegenüber konventionellen Bauten eingespart werden kann. Die Immobilie vereint verschiedene Themengebiete wie Seminar, Hotel, Gastronomie, Office, Auditorium und Experience Zone unter einem Dach.

Beim Bau des Campus hat der Anbieter hunderte Software-Features neu entwickelt, um Gebäudeprozesse optimal abzubilden und den Energieverbrauch zu senken. So wird bspw. die Beleuchtungsfarbe von Weiß zu Orange gedimmt, wenn ein Arbeitsplatz im Hauptquartier unbesetzt bleibt. Diese LED-Grundbeleuchtung spare 98 % der sonst benötigten Energie, so das Unternehmen. Auch die Lüftung, Heizung und andere Systeme passen sich automatisch an die An- oder Abwesenheit der Nutzer an. Ein weiteres Beispiel ist der gastronomische Bereich des Campus. Für diesen wurden vier unterschiedliche Tageszeiten identifiziert, die jeweils ein eigenes Audio- und Lichtambiente erfordern. So transformiert sich unmerklich für die Gäste die Atmosphäre von entspannten Morgenklängen zu energiegeladenen Tönen und stimmungsvoller Beleuchtung am Abend.