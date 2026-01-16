Light + Building 2026: Vortragsprogramm des BTGA

Der Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V. (BTGA) wird vom 8. bis 13. März 2026 auf der Messe „Light + Building 2026“ in Frankfurt am Main ein umfangreiches Programm mit Fachvorträgen und Diskussionen anbieten: Am Stand des Verbands (Messe Frankfurt, Halle 9.0, Stand E10) werden Fachleute aus der Branche und Vertreter der BTGA-Mitgliedsunternehmen zu aktuellen Themen aus den Bereichen „Digitalisierung“, „Smart Building“, „Gebäudeenergiegesetz“ und „Nachwuchsgewinnung“ sprechen. Erstmals wird das Vortragsprogramm in Kooperation mit KNX Deutschland e.V. durchgeführt.

Neben den Fachvorträgen bietet der BTGA dem Messepublikum die Möglichkeit, das Smart Building-Reallabor der Hochschule Mainz in einer Live-Präsentation zu erleben. In Zusammenarbeit mit der Hochschule wird gezeigt, wie mit einem digitalen Zwilling Daten aus der Gebäudeautomation, der IoT-Sensorik und von cloudbasierten Analysediensten in einem gemeinsamen Modell herstellerneutral zusammengeführt werden können.

Bild: Fabian Naethbohm / Hochschule Mainz Das Smart Building-Reallabor der Hochschule Mainz. Bild: Fabian Naethbohm / Hochschule Mainz

Bei Interesse, über den BTGA kostenfreie Eintrittskarten für die Light + Building 2026 zu bekommen, kann der Verband für einen exklusiven Gutscheincode unter angeschrieben werden.