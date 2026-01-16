Smart Building-Reallabor der Hochschule Mainz erleben

Light + Building 2026: Vortragsprogramm des BTGA

16.01.2026

Der Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V. (BTGA) wird vom 8. bis 13. März 2026 auf der Messe „Light + Building 2026“ in Frankfurt am Main ein umfangreiches Programm mit Fachvorträgen und Diskussionen anbieten: Am Stand des Verbands (Messe Frankfurt, Halle 9.0, Stand E10) werden Fachleute aus der Branche und Vertreter der BTGA-Mitgliedsunternehmen zu aktuellen Themen aus den Bereichen „Digitalisierung“, „Smart Building“, „Gebäudeenergiegesetz“ und „Nachwuchsgewinnung“ sprechen. Erstmals wird das Vortragsprogramm in Kooperation mit KNX Deutschland e.V. durchgeführt.

Neben den Fachvorträgen bietet der BTGA dem Messepublikum die Möglichkeit, das Smart Building-Reallabor der Hochschule Mainz in einer Live-Präsentation zu erleben. In Zusammenarbeit mit der Hochschule wird gezeigt, wie mit einem digitalen Zwilling Daten aus der Gebäudeautomation, der IoT-Sensorik und von cloudbasierten Analysediensten in einem gemeinsamen Modell herstellerneutral zusammengeführt werden können.

Das Smart Building-Reallabor der Hochschule Mainz.
Bild: Fabian Naethbohm / Hochschule Mainz

Das Smart Building-Reallabor der Hochschule Mainz.
Bild: Fabian Naethbohm / Hochschule Mainz

Bei Interesse, über den BTGA kostenfreie Eintrittskarten für die Light + Building 2026 zu bekommen, kann der Verband für einen exklusiven Gutscheincode unter angeschrieben werden.

Thematisch passende Artikel:

BTGA bietet umfangreiches Vortragsprogramm

Vom 3. bis 8. März 2024 wird der BTGA - Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V. auf der Light + Building 2024 in Frankfurt am Main eine Plattform für Fachvorträge mit...

mehr
Ausgabe 1-2/2024

Light + Building 2024: BTGA-Stand mit BIM-Präsentation

Der BTGA wird 2024 erstmals auf der Messe Light + Building in Frankfurt am Main mit einem eigenen Stand vertreten sein (Messe Frankfurt, Halle 11 Portalhaus, Ebene 1, Stand B02). Der Verband trägt...

mehr
Ausgabe 05/2024

Light + Building 2024

Der BTGA nahm 2024 erstmals mit einem eigenen Stand an der Weltleitmesse für Licht und Gebäudeautomation Light + Building in Frankfurt am Main teil. Am Messestand gab es zahlreiche Fachvorträge...

mehr
Ausgabe 04/2024

Light + Building 2024: BTGA präsentiert Almanach 2024

Pünktlich zur Light + Building 2024 hat der BTGA die 24. Ausgabe seines Almanachs veröffentlicht: Der BTGA-Almanach 2024 zeigt auf 82 Seiten anschaulich und praxisorientiert die Innovationskraft der...

mehr