BTGA bietet umfangreiches Vortragsprogramm

BIM ist eins von zahlreichen Themen, die auf dem Messestand des BTGA während der Light + Building behandelt werden. U. a. wird der Stand selbst zu einem BIM-Modell.

Bild: Messe Frankfurt Exhibition BIM ist eins von zahlreichen Themen, die auf dem Messestand des BTGA während der Light + Building behandelt werden. U. a. wird der Stand selbst zu einem BIM-Modell. Bild: Messe Frankfurt Exhibition

Das Vortragsprogramm des BTGA wird sich intensiv mit der Digitalisierung im Anlagenbau auseinandersetzen; innovative Technologien und digitale Lösungen werden dem Publikum vorgestellt. Das Programm beginnt am Sonntagnachmittag mit der sich im Verlauf der Messe wiederholenden Vortragsreihe „BIM by BTGA“ und wird am Montagvormittag mit dem Thema „Digitalisierung von Gebäuden“ fortgesetzt. Am Mittwochnachmittag wird der Schwerpunkt auf der „Digitalen Bestandsdokumentation“ liegen. „Digitalisierung, E-Mobilität, Nachhaltigkeit“ stehen am Donnerstagvormittag im Zentrum der Vorträge.

Neben den Fachvorträgen bietet der BTGA dem Messepublikum die Möglichkeit, die digitale Planungsmethode Building Information Modeling (BIM) in einer räumlichen Darstellung zu erleben. Der BTGA-Messestand wird selbst zu einem BIM-Modell und in der so genannten BIM-Cave können Besucher die dreidimensionale Umgebung erkunden. Mehrere Personen werden sich gleichzeitig und unabhängig voneinander in der Cave bewegen können.

Das ausführliche Vortragsprogramm findet sich hier.