Kostenloses Tool zur Berechnung des hydraulischen Abgleichs

Mit der Software lässt sich der hydraulische Abgleich nach den Anforderungen der EnSimiMaV berechnen und dokumentieren.

Die EnSimiMaV fordert die Durchführung des hydraulischen Abgleichs mit folgenden Planungs- und Umsetzungsleistungen als Mindestmaß:

eine raumweise Heizlastberechnung nach DIN EN 12831:2017-09 in Verbindung mit DIN/TS 12831-1:2020-4

eine Prüfung und nötigenfalls Optimierung der Heizflächen im Hinblick auf eine möglichst niedrige Vorlauftemperatur

die Durchführung eines hydraulischen Abgleichs unter wesentlichen Komponenten des Heizungssystems und der abgesenkten Vorlauftemperatur.

Die Bestätigung des hydraulischen Abgleichs ist dann einschließlich aller relevanten Einstellungswerte, der Heizlast des Gebäudes, der eingestellten Leistung der Wärmeerzeuger und der raumweisen Heizlastberechnung, der Auslegungstemperatur, der Einstellung der Regelung und den Drücken im Ausdehnungsgefäß in Textform festzuhalten und dem Gebäudeeigentümer zur Verfügung zu stellen.



Bis auf die Heizlastberechnung erfüllt diese Anforderungen das kostenlose Tool „VarioDPCalc“ des Herstellers aus der Pfalz. Die Software kann nach einfacher Registrierung auf der Website des Unternehmens heruntergeladen werden. Sind alle Parameter eingepflegt, erkennt der Anwender nach Anbieterangaben durch die übersichtliche, tabellarische Darstellung der Berechnung sofort nach Absenkung der Vorlauftemperatur, inwieweit Heizflächen angepasst werden müssen und welche Wassermengen an den Ventilen einzustellen sind. Gleichzeitig wird die sich einstellende Temperatur-Spreizung angezeigt. Da die Standard-Heizkörpergrößen hinterlegt sind, können Heizkörper schnell geändert und sofort in die Berechnung mit einbezogen werden. Gleichzeitig dokumentiert das Tool sämtliche Berechnungen.