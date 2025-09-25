„Knowledge-November“ 2025: EPBD, F-Gase-Verordnung und nachhaltige Gebäudetechnik

Die Herausforderungen der Gebäudetechnik sind vielfältig: Energieeffizienz, Nachhaltigkeit, Versorgungssicherheit und Raumkomfort müssen gleichermaßen erfüllt werden. Hinzu kommen regulatorische Anforderungen wie die verschärfte F-Gase-Verordnung und die aktualisierte EPBD (Energy Performance of Buildings Directive), die Fachleute vor neue Aufgaben stellen. Mit der etablierten Webinarreihe „Knowledge-November“ bietet Swegon im November 2025 eine kompakte und praxisorientierte Möglichkeit, sich kostenlos online auf den neuesten Stand zu bringen.

Bild: Swegon Die Webinarreihe „Knowledge November“ informiert über Klimatechnik-Know-how von Regularien bis zum effizienten Gebäudebetrieb. Bild: Swegon

Themenschwerpunkte 2025

Rechtskonformität und Normen

Dieser Schwerpunkt gibt Orientierung im dynamischen Rechtsrahmen der Raumlufttechnik. Behandelt werden verordnungsrechtliche und normative Entwicklungen, wie die Novelle der EPBD, inklusive der Schnittstellen zu relevanten Normen. Zudem stehen rechtssichere Anwendungen beim Einsatz von natürlichen Kältemitteln wie Propan (R290) sowie die Chancen und Grenzen moderner VRF-Systeme mit R32 im Fokus.

Nachhaltiger Gebäudebetrieb

Dieser Block behandelt die effiziente Nutzung von Abwärme mit Wärmerückgewinnung und Wärmepumpen. Ergänzt wird er durch praxisorientierte Konzepte für standardisierte HLK-Systeme in Lagergebäuden, strömungsoptimierte Zuluftdurchlässe für Klimadecken und nachhaltige Lüftungslösungen für Sanierung und Neubau.

Luftqualität, Gesundheit und Bildung

Im Mittelpunkt steht die Luft als entscheidender Faktor für Gesundheit und Wohlbefinden. Die Teilnehmenden erfahren, wie sich Raumluftqualität ganzheitlich sichern lässt. Besonderes Augenmerk gilt dabei der Schullüftung, inklusive konkreter Planungs- und Umsetzungsempfehlungen für Bildungseinrichtungen.

Die Teilnahme an allen Webinaren ist kostenfrei. Auf der Webseite des Veranstalters finden Interessierte eine Übersicht zu allen Inhalten und Referierenden sowie die Möglichkeit zur Anmeldung.