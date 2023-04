Statement zu den Trilog-Verhandlungen zur F-Gase-Verordnung

Die Organisationen BIV, BTGA, Bundesfachschule Kälte-Klima-Technik, FGK, RLT-Herstellerverband, VDKF und ZVKKW haben eine gemeinsame Stellungnahme zu den anstehenden Trilog-Verhandlungen zur Novellierung der F-Gase-Verordnung erstellt. Diese wurde an die politischen Entscheidungsträger im EU-Rat, EU-Parlament, in der EU-Kommission, im Bundestag, in den relevanten Bundesministerien und an die von der F-Gase-Verordnung betroffenen Betreiberverbände gesandt. In der Stellungnahme werden Empfehlungen gegeben, welche Positionen der Verordnungsentwürfe von Rat, Parlament und Kommission im Trilog favorisiert werden sollten, damit die novellierte F-Gase-Verordnung von der Kälte-, Klima- und Wärmepumpenbranche erfolgreich umgesetzt werden kann.

Zu den wesentlichen Forderungen in der gemeinsamen Stellungnahme zählen

die Sicherstellung der weiteren Verfügbarkeit von fluorhaltigen Kältemitteln für Service und Wartung,

die Aufhebung des vom EU-Parlament geplanten Verbots von neuen stationären Kälteanlagen mit fluorierten Kältemitteln ab 2025,

die Möglichkeit der weiteren Verwendung fluorierter Kältemittel in Wärmepumpen und Klimaanlagen,

die Sicherstellung der Verfügbarkeit von fluorierten Kältemitteln durch einen gemäßigteren Phase-down der Gesamtquote sowie

eine praxistaugliche Lösung zur Beantragung von Ausnahmereglungen.