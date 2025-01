KI-System für bis zu 75 % Energie-Einsparung in Kältetechnik

Mit dem KI-System von Factor4Solutions sollen bei Kältesystemen 40 bis 75 % Energieeinsparungen ermöglicht werden.

Mit der sogenannten digitalen Systemmanagerin bringt Factor4Solutions eine vollautomatisierte, von künstlicher Intelligenz (KI) gestützte, Software für jede Art von Kälteerzeugung auf den Markt, die nach eigenen Angaben bis zu 75 % der benötigten Jahresenergie an Strom spart. Das System sei sofort einsetzbar, hersteller- und technologieoffen, skalierbar und lässt sich sowohl im Bestand als auch im Neubau einsetzen. Ein weiterer Vorteil: Die Systemmanagerin funktioniert als Stand-Alone, offline-fähiges System und ist daher auch für kritische Infrastrukturen geeignet. Das ist aus mehr als zehnjähriger Forschungsarbeit des Gründungs-Teams von Factor4Solutions an der TU Berlin hervorgegangen. Mithilfe kontinuierlicher Forschung und Entwicklung sowie der langjährigen Verankerung des Teams in der wissenschaftlichen Community soll das System stetig ausgebaut werden.

Management auf Basis digitaler Zwillinge

Die Systemmanagerin von Factor4Solutions erstellt einen digitalen Zwilling des jeweiligen Kältesystems, um die maximale Effizienz des Geräts zu errechnen und umzusetzen.

Die intelligente Systemmanagerin von Factor4Solutions soll diese Herausforderung lösen, indem sie den Betrieb aller für die Kältetechnik relevanten Komponenten und damit deren energetische Betriebsaufwendungen (Strom, Wärme, Wasser, etc.) gemeinsam betrachtet. Dazu erstellt das Programm einen digitalen Zwilling des jeweiligen Kältesystems, über den sich sowohl in Echtzeit bzw. parallel zum Betrieb als auch situativ errechnen lässt, wie sich die einzelnen Komponenten verhalten müssen, um die maximale Effizienz des Systems zu erzielen.

Minderung von Kosten, Stromverbrauch und Emissionen