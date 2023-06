Hochkarätiges Programm zur SicherheitsExpo

Bild: SicherheitsExpo /Netcomm Bild: SicherheitsExpo /Netcomm SicherheitsExpo München am 28. und 29. Juni 2023 im MOC München aktuelle Entwicklungen, Produkte und Lösungen rund um Zutrittskontrolle, den Schutz kritischer Infrastruktur, IT-Sicherheit, Brandschutz, Perimeter Protection, Drohnen- und Gefahrenmeldetechnik sowie Sicherheitsberatung. Fachliche Unterstützung liefern Branchenverbände wie der Bundesverband der Sicherheitswirtschaft (BDSW), der Bayerische Verband für Sicherheit in der Wirtschaft (BVSW), der Bundesverband Sicherheitstechnik (BHE) sowie der Fachverband Europäischer Sicherheits- und Schlüsselfachgeschäfte interkey.

Vorträge zu aktuellen Themen und Entwicklungen

In den Foren der SicherheitsExpo werden aktuelle Themen und Entwicklungen beleuchtet. Im Forumsprogramm geht es an beiden Veranstaltungstagen um neue Anforderungen an Zutrittskontrollen, intelligente Zutrittssteuerungen, Gebäudesicherheit und Schließtechniken, den Schutz kritischer Infrastrukturen, Sicherheit für Smart Homes und IT-Sicherheit. Am zweiten Messetag stellen zwei kostenlose Workshops, parallel zur Messe, u. a. das Thema Cybercrime in den Fokus. Der ITK-Branchenverband BITKOM informiert zusammen mit dem LKA Bayern zur Cybersicherheitslage in Deutschland und beantwortet die Frage, was Unternehmen jetzt tun müssen, um Cybersicherheit zu gewährleisten. In einem zweiten Workshop geht es um Schutzziele, Risiken und Resilienz in der Gefahrenabwehr. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Registrierung über den Ticketshop der SicherheitsExpo erforderlich.